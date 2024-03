BMW dezvăluie prima sa investiție semnificativă în România, colaborând cu compania japoneză NTT Data pentru a inaugura un centru de dezvoltare IT la Cluj-Napoca.

Compania afirmă că acest centru va genera mii de locuri de muncă în următorii trei ani.

Conform declarației oficiale a ambelor companii, colaborarea lor în cadrul investiției de la Cluj are ca obiectiv:

Compania își va începe activitatea cu 120 de angajați, având ca obiectiv să ajungă la 250 de dezvoltatori de software până la finalul acestui an.

Pe parcursul următorilor ani, planul este să extindă numărul angajaților din România la câteva mii până în 2027.

Chiar dacă suma exactă a investiției nu a fost dezvăluită, BMW a explicat de ce a selectat Cluj-Napoca. Potrivit companiei, decizia a fost luată datorită creșterii semnificative a orașului, inclusiv în calitate de centru universitar.

“Cu NTT DATA, ne bazăm pe un partener puternic care are o reţea excelentă într-o regiune tehnologică dinamică şi ne permite să dezvoltăm competenţe software suplimentare într-un ritm accelerat şi într-o manieră ţintită. În colaborare cu companii precum NTT DATA, putem stabili huburi IT puternice şi, prin urmare, putem oferi un răspuns la deficitul de experţi IT“, a declarat Alexander Buresch, director IT executiv şi vicepreşedinte executiv al BMW Group IT.