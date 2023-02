Cutremurul de duminică spre luni, care a avut loc în Turcia, a produs numeroase victime. Presa internațională scrie că numărul celor decedați a trecut de 1.200 în ambele țări, iar numărul celor răniți se ridică și el la ordinul miilor.

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a declarat într-un discurs televizat că cel puțin 912 persoane au murit în Turcia, în timp ce numărul celor răniți este estimat la 5.383.

Șeful statului mai spune că peste 2.400 de persoane au fost scoase de sub dărâmături de către echipele de salvare din Turcia. Acesta a mai spus că numărul persoanelor care lucrează în acest moment la operațiunile de căutare și salvare este de 9.000, dar urmează să se alăture și altele. De asemenea, liderul turc a mai spus că nu se știe numărul celor aflați sub dărâmături.

Seismul de luni dimineața a provocat decesul a 386 de persoane în Siria, dintre care 239 în regiunile Alep, Hama, Latakia și Tartus. Televiziunea de stat siriană a mai spus că grupul ”Căștile albe” a raportat cel puțin 147 de morți în zonele controlate de opoziție din nord-vestul Siriei.

Un nou cutremur a avut loc în mijlocul zilei

Cutremurul cu magnitudinea 7,8, care s-a produs în întunericul timpuriu al unei dimineți de iarnă, a fost urmat de un al doilea cutremur, de 7,7 grade, la mijlocul zilei de luni, în timp ce salvatorii din ambele țări încercau încă să caute supraviețuitori.

Se aștepta ca numărul victimelor să crească, în timp ce salvatorii și locuitorii căutau cu disperare supraviețuitori sub dărâmăturile clădirilor zdrobite din orașele de pe ambele părți ale frontierei.

Cutremurul s-a produs la ora locală 4:17 (1:17 GMT), la o adâncime de aproximativ 17,9 km, în apropierea orașului turc Gaziantep, în care locuiesc aproximativ 2 milioane de persoane, a anunțat US Geological Survey.

În orașul Gaziantep din sudul Turciei, aflat la 150 de mile de granița cu Siria și la 50 de mile de epicentrul cutremurului din Kahramanmaraș, locuitorii au simțit replici câteva ore mai târziu.

„Ne-am trezit cu o tresărire, pentru că nu mai aveam curent electric. Ne-am întins nemișcați și am așteptat ca tremurul să se termine. Casa noastră era plină de sticlă spartă”, a declarat Sinan Șahan, un comerciant, în Gaziantep. „Am folosit lanterna telefonului nostru ca să ne putem îmbrăca și ne-am grăbit să ieșim din casă. Oricine a putut să se salveze a fugit acum undeva. Am rude în Kahramanmaraș, casele lor au fost distruse”, scrie The Guardian.