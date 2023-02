Un cutremur puternic a avut loc în noaptea de duminică spre luni în Turcia, provocând decesul a aproape 200 de persoane. Din păcate, bilanțul celor care și-au pierdut viața se modifică rapid.

Autoritățile spun că acest cutremur a zguduit și Siria, epicentrul fiind în orașul Pazarcik, în provincia Kahramanmaras, la aproximativ 20 de mile de Gaziantep, la o adâncime de 11 kilometri.

Presa internațională scrie că acest cutremur a fost urmat de cinci replici.

Inițial, autoritățile au anunțat că cel puțin 38 de persoane au decedat în Turcia și 62 în Siria, însă bilanțul celor care și-au pierdut viața în acest seism se modifică.Cutremurul a fost simțit și în Liban și Cipru.

Echipele de căutare și salvare au fost trimise imediat

Cutremurul de 7,8 grade pe scara Richter a distrus sute de clădiri, iar oamenii au fot nevoiți să iasă în stradă, în ciuda frigului. Atât echipele de salvatori, cât și locuitorii caută supraviețuitori.

Guvernatorul provinciei Osmaniye a declarat că cel puțin 34 de clădiri s-au prăbușit din cauza cutremurului, în timp ce guvernatorul din Malatya a declarat că în regiunea sa au căzut 130 de clădiri, scrie Sky News.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat pe Twitter că „echipe de căutare și salvare au fost trimise imediat” în zonele afectate de cutremur.

„Sperăm că vom trece împreună prin acest dezastru cât mai repede posibil și cu cât mai puține pagube”, a scris el.

Ministrul de Interne Suleyman Soylu a declarat: „Prioritatea noastră este să scoatem oamenii prinși sub clădirile distruse și să îi transferăm la spitale.”

În Sanliurfa, cel puțin 10 decese au fost confirmate, potrivit guvernatorului Salih Ayhan. Mai multe clădiri s-au prăbușit în provinciile învecinate Malatya, Diyarbakir și Malatya, a relatat televiziunea HaberTurk. Nu au existat rapoarte imediate privind victimele, arată Sky News.

O replică puternică de 6,7 grade a avut loc aproximativ 10 minute mai târziu

Pe partea siriană a frontierei, cutremurul a distrus regiunile controlate de opoziție, în care se află mai multe milioane de sirieni strămutați, cu un sistem de sănătate decrepit după ani de război.

Cel puțin 11 persoane au fost ucise într-un oraș, Atmed, și multe altele au fost îngropate sub dărâmături, a declarat telefonic pentru The Associated Press un medic din acest oraș, Muheeb Qaddour.

„Ne temem că morții sunt cu sutele”, a declarat Dr. Qaddour, referindu-se la nord-vestul controlat de rebeli. „Suntem sub o presiune extremă”.

Presa de stat siriană a raportat că unele clădiri s-au prăbușit în orașul Alep (nord) și în orașul Hama (centru).

În nord-vestul țării, Apărarea Civilă Siriană a opoziției a descris situația din regiunea controlată de rebeli ca fiind „dezastruoasă”, adăugând că clădiri întregi s-au prăbușit, iar oamenii sunt prinși sub dărâmături. Apărarea civilă a îndemnat oamenii să evacueze clădirile pentru a se aduna în zone deschise.

În Beirut și Damasc, au fost raportate clădiri care tremurau și oameni care se adunau pe străzi de teamă.

Până în prezent nu au fost raportate decese sau pagube grave în Egipt, Liban sau Cipru, unde cutremurul a fost de asemenea resimțit.

SUA, profund îngrijorate

Statele Unite sunt „profund îngrijorate” de cutremurul din Turcia și Siria și monitorizează îndeaproape evenimentele, a declarat pe Twitter consilierul pentru securitate națională de la Casa Albă, Jake Sullivan.

„Am luat legătura cu oficialii turci pentru a transmite că suntem pregătiți să oferim orice fel de asistență necesară”, a spus el.

Turcia se află deasupra unor falii majore și este zguduită frecvent de cutremure.