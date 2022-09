Nu toate planurile au mers pe placul Biancăi Drăgușanu la petrecerea aniversară a fiicei sale. Chiar dacă lucrurile nu au mers cum trebuie, vedeta a recunoscut greșelile și a spus că a învățat de acum ce să facă la petrecerile organizate în aer liber.

Bianca recunoaște că petrecerea de aniversare n-a fost ca-n basme

Ea recunoaște că a făcut greșeli și nu a ieșit tocmai petrecerea ca din basme, chiar dacă în poze Bianca Drăgușanu a apărut alături de Gabi Bădălău și totul părea perfect.

Bianca a sărbătorit ziua de naștere a fetiței sale, care a împlinit 6 ani și a decis să organizeze totul în aer liber. Din păcate ea a subestimat dificultățile organizatorice. Într-o postare pe contul ei de socializare, ea a vorbit despre greșelile făcute și a dat câteva sfaturi părinților care vor să-i urmeze exemplul.

A crezut că e simplu și a făcut numeroase greșeli

De departe, cea mai mare problemă la petrecerea aniversară a Sofiei a fost reprezentată de aceea a albinelor. Acestea i-au dat mari bătăi de cap divei și în ciuda eforturilor de a scăpa de ele, nu prea i-a reușit.

De asemenea, baloanele au reprezentat și ele o problemă pentru că, potrivit Biancăi Drăgușanu, s-au spart foarte repede. În plus, n-a avut se pare amenajat un loc special unde fetița să-și poată scoate jucăriile.

Trei lucruri importante de reținut

„Nu m-am interesat, am crezut că e mai simplu. De exemplu, (…) n-am ținut cont că am avut candy barul în aer liber și s-au adunat toate albinele, în frunte cu regina-mamă. (…) Am aprins și cafea măcinată, am încercat să le păcălim să plece cu fum, n-au plecat. (…)

Dacă faceți cu baloane, e foarte important să aveți în vedere că acestea se vor sparge în scurt timp, dacă nu aveți pe jos un covor. (…) Să mai aveți un colțișor care să nu includă mese, scaune. Pături, un covoraș pe care să-și scoată jucăriile. E foarte important.

Astea sunt trei dintre lucrurile de care e voi ține cont de azi înainte, dacă voi mai organiza o petrecere în aer liber”, a transmis Bianca Drăgușanu pe contul de Instagram într-un InstaStory.