Preşedintele SUA, Joseph Biden, a declarat, joi, că este interesat să colaboreze cu noul prim-ministru israelian, Benjamin Netanyahu, dar a subliniat că Washingtonul susţine soluţia de pace prin coexistenţa a două state, israelian şi palestinian.

„Aştept să colaborez cu premierul Netanyahu, cu care sunt prieten de câteva decenii, pentru a aborda împreună numeroasele provocări şi oportunităţi ale Israelului şi Orientului Mijlociu, inclusiv ameninţările din partea Iranului”, a afirmat Joe Biden, potrivit unui comunicat citat de site-ul israelian Ynetnews.com.

„Aşa cum am procedat în mandatul Administraţiei mele, Statele Unite vor continua să susţină soluţia a două state şi se vor opune politicilor care periclitează viabilitatea acestei soluţii sau care intră în contradicţie cu interesele şi valorile noastre reciproce”, a subliniat Biden.

Guvernul de dreapta condus de premierul Benjamin Netanyahu a primit, joi, votul de învestitură al Parlamentului israelian (Knesset), cu o agendă care include acţiuni pentru menţinerea ordinii publice, dezvoltarea infrastructurii şi oprirea programului nuclear iranian.

În acest context, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, l-a felicitat pe Benjamin Netanyahu pentru noul mandat de prim-ministru al Israelului, arătând că această ţară este „un prieten şi un partener special al României”.

„Felicitări Benjamin Netanyahu pentru noul dumneavoastră mandat ca prim-ministru al Israelului. Contez pe sprijinul dumneavoastră pentru a duce acele bune relaţii dintre ţările noastre la un nivel superior. Israelul este un prieten şi partener special al României!”, a scris Ciolacu, joi, pe Twitter.

Congratulations Benjamin @netanyahu for your new term as Israel’s Prime minister. I count on your support to take that good relations between our countries to a higher level. Israel is a special friend & partner of Romania! 🇷🇴🇮🇱

