Fostul președinte, Traian Băsescu, actual candidat al PMP la funcția de Primar General al Capitalei a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre planurile sale pentru București. Băsescu a precizat ce măsuri va lua, dacă va fi ales primar, printre acestea enumerând și implementarea „modelului suedez” de reciclare și transformare a gunoiului menajer în energie.

„La garsoniera pe care am închiriat-o la Bruxelles, am o pungă albastră în care pun plasticul, am o pungă portocalie în care pun sticla, am o pungă verde în care pun resturi menajere. Societățile de salubrizare trebuie să furnizeze abonaților pungile pe culori în vederea colectării. Asta e aviz pentru societățile de salubrizare, dacă voi ieși primar: trebuie să bage mâna în buzunar pentru a asigura aceste materiale vitale pentru că ei vor face bani din gunoi, nu cetățenii”, a declarat Traian Băsescu.

„Cu o populație profund educată, uitați unde a ajuns Suedia. Reciclarea gunoiului menajer – 50,6%. Deci 50,6% se reciclează. Probabil vorbim aici de plastic, carton, hârtie. Suedia are 23 de stații de procesare a gunoiului menajer cu care asigură apa caldă și încălzirea la 960.000 de locuințe și asigură apa caldă, încălzire și electricitate la alte 260.000 de locuințe. Deci recuperează 50,6%, transformă în energie electrică și electrică termică 48,6% și gunoi rămâne doar 0,8%. În condițiile în care un suedez produce 420 de kg de gunoi pe an. Un bucureștean produce 360 de kg de gunoi menajer pe an. Suedia importă 800.000 de tone de gunoi din Regatul Unit, Irlanda, Italia. Înseamnă mai puțin decât gunoiul pe care îl produc locuitorii Capitalei. Produce 670.000 de tone pe an Bucureștiul. Deci Suedia importă gunoi ca să țină în funcțiune cele 32 de stații. Asta e distanța pe care o avem de recuperat. Nu o putem face în 4 ani. Dar dacă vrem să avem un aer curat, privim la exemplul suedez” , a mai spus Traian Băsescu.