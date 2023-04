Anchetatorii au reușit să refacă minut cu minut traseul atacatorului, imediat după ce acesta l-a înjunghiat pe Jean Sasu. Cel puţin două ore le-a luat polițiștilor să-l identifice şi să-l dea în consemn la frontieră.

Potrivit surselor Observatornews, ar fi vorba de un albanez care locuieşte în Luxemburg şi care ar fi luat primul avion spre Istanbul.

De pe patul de spital, Jean Sasu spune că nu ştie cine şi de ce ar fi putut pune la cale acest atac. Patronul clubului Nuba, Jean Sasu, a fost înjunghiat joi de un client chiar în faţa cafenelei sale din Capitală.

Individul extrem de periculos şi-ar fi planificat totul în cele mai mici detalii. Înaintea atacului, ar fi băut la terasa de lux două pahare de whiskey şi în momentul în care Jean Sasu a ieşit din local însoţit de o cumnată s-a năpustit asupra lui şi l-a înjunghiat pe la spate. Apoi s-a făcut nevăzut.

S-a făcut reconstituirea

„Poliţiştii au reuşit să reconstituie aproape un kilometru din traseul agresorului, imediat după producerea incidentului. Alergat pe mai multe străzi lăturalnice, a aruncat o parte din hainele cu care era îmbrăcat şi s-a îndreptat, cel mai probabil, spre un autoturism pe care îl avea parcat în apropiere”, spune Laurenţiu Rădulescu, reporter Observator.

Camerele de supraveghere au surprins scene de film în centrul Capitalei. Individul aleargă pe străzile din zona Dorobanţi şi scapă rapid de tot ce îl poate lega de fapta sa. Renunţă la şapcă şi îşi aruncă geaca şi cămaşa.

Rămâne în tricou şi domoleşte pasul. Se uită încontinuu în jurul lui, încercând să-şi piardă urma şi să nu atragă atenţia.

Agresorul ar fi părăsit România

Pentru Observatornews, patronul înjunghiat a mărturisit că nu-l cunoaşte pe cel care putea să-l ucidă. Jean Sasu este încă în spital. „M-am tot gândit, dar nu am pe cine să identific. Din punctul meu de vedere este cam premeditat. Un semn, da, poate să fie!”, spune Jean Sasu, patron Nuba. Mărturiseşte că nu are idee cine poate fi agresorul: „Sper să îl găsim să îl întrebăm”.

Slabe speranţe însă. Surse Observator spun că individul ar fi un cetăţean albanez care se cazase de două zile la un hotel din zona de nord a Capitalei. Deşi ar fi plătit cu cardul camera, anchetatorii nu au reuşit să pună cap la cap toate informaţiile în timp util, iar agresorul şi-a luat zborul. Ar fi plecat seara trecută de pe Aeroportul Otopeni cu destinaţia Istanbul, înainte ca poliţiştii să-l dea în consemn la frontieră.

„Eu optez pentru varianta asasinului plătit. Aici este un mesaj, o leziune care să nu-i pună viaţa în primejdie, dar care să demonstreze persoanei respective că este vulnerabilă, că oricând poate fi atacată. Fie vorba de taxe de protecţie, fie vor să elibereze spaţiul respectiv sau un alt conflict de natură pecuniară”, este de părere Dan Antonescu, criminalist.

Oficial, şefii Poliţiei nu spun nimic despre acest caz. Cum nu vor nici să comenteze intervenţia subalternilor.

A fost filmat

Într-una din cele mai bogate zone ale Capitalei, atacatorul a fost filmat din toate unghiurile. Camerele de supraveghere din cafenea l-au surprins pe individ cu o zi înainte în acelaşi local. Cu o pălărie şi ochelari de soare, s-a aşezat la o masă de pe terasă, şi-a comandat o cafea, a fumat şi a stat cu ochii pe patronii localului.

Jean Sasu, patron Nuba: El a venit de alaltăieri, însă ieri când am apărut şi eu s-a întâmplat.

Reporter Observator: În momentul în care aţi ieşit pe uşă l-aţi simţi, v-a zis ceva?

Jean Sasu, patron Nuba: Nimic, m-am simţit împins. Eu am crezut că e o glumă de la un prieten.

„Audiat a fost astăzi inclusiv unul dintre partenerii de afaceri ai victimei. Este persoana care a văzut cel mai bine agresorul în momentul în care acesta îşi pândea victima. Zilele viitoare, poliţiştii vor dori să-i interogheze şi pe angajaţii barului”, adaugă Laurenţiu Rădulescu, reporter Observator.

Patronul clubului, Jean Sasu, are 36 de ani şi împreună cu cei doi asociaţi ai săi are afaceri de milioane de euro. Are sute de angajați în cluburile, restaurantele și cafenele din București, Mamaia şi Poiana Braşov.

Localurile exclusiviste sunt desenate de arhitecţi din New York, iar o notă de plată ajunge şi la 100.000 de euro. În cluburi curg râuri de şampanie scumpă, adusă cu roaba. Clienţii, mulţi dintre ei străini, vin cu elicopterul şi comandă băuturi în foiţe aur, în ediţii limitate.