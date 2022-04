Coaliţia de guvernare a convenit, luni, măsurile din pachetul “Sprijin pentru România”. Măsurile vizează fonduri naţionale şi europene de 17,3 miliarde de lei (9 miliarde de lei fonduri europene şi 8,3 miliarde de lei de la bugetul de stat).

Liderii coaliţiei anunţă măsurile convenite într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului. Liderul PSD, Marcel Ciolacu a declarat în cadrul conferinței de presă că suma alocată pentru acest pachet de măsuri este dublă față de aceea din timpul pandemiei.

Planul va fi implementat cât mai repede posibil

„PSD a intrat la guvernare pentru a veni cu soluții pentru oameni și economie. Planul Sprijin pentru România va răspunde momentului dificil prin care trecem și mă bucur că am lucrat împreună cu premierul Nicolae Ciuca și președintele Kelemen Hunor.

Astăzi am finalizat detaliile legate de fiecare măsura în parte. Am stabilit ce are de făcut fiecare ministru dar și Parlamentul pentru ca acest plan să fie adoptat și implementat cât mai repede.

Planul are o valoare de 17,3 miliarde de lei, o sumă dublă față de banii alocați pentru sprijinirea populației în timpul pandemiei și nu afectează alocările bugetare pentru investiții”, a declarat liderul PSD, Marcel Ciolacu.

Ciolacu: Banii vor merge în buzunarul angajatului

De asemenea, printre măsurile enunțate de social-democrat se numără netaxarea creșterii voluntare a salariului minim cu 200 de lei. Marcel Ciolacu a precizat că aceasta se aplică atât angajaților din mediul privat, cât și celor de la stat.

„Vom veni în sprijinul salariaților din mediul privat prin majorarea cu 50% a valorii tichetelor de masă. O altă măsură care vine în sprijinul salariaților, atât din mediul privat cât și public, se referă la zero taxe pentru creșterea voluntară a salariului minim cu 200 de lei.

Cu alte cuvine, banii vor merge în buzunarul angajatului fără ca angajatorul să plătească vreun ban la stat”, a declarat Marcel Ciolacu.