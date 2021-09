Bani grei în fotbal! Cât câștigă Petrescu, Iordănescu și Reghecampf? Acestea sunt contractele lor

Cel mai lung dintre cele trei contracte este al lui Dan Petrescu, acesta fiind semnat pe 3 ani. Următorul este Laurențiu Reghecampf, care a semnat pentru două sezoane iar al treilea este Edward Iordănescu, care a semnat numai pe sezonul în curs, conform informațiilor transmise de gsp.ro

Dan Petrescu are un salariu de 25.000 € / lună iar valoarea totală a contractului, din salarii (3 sezoane, 34 luni), este de 850.000 €. Edward Iordănescu are un salariu de 15.000 € / lună (7.000 € pe august) iar valoarea totală a acestuia, din salarii (un sezon, 10,5 luni), este de 157.000 €. Laurențiu Reghecampf are un salariu de 15.000 € / lună iar valoarea totală a acestuia, din salariu (două sezoane, 22 luni), este de 330.000 €.

Ce prime primesc fiecare?

Toate cele trei cluburi au drept obiectiv câștigarea campionatului. La acest capitol, Petrescu și Iordănescu jr. sunt umăr la umăr, având o primă de 100.000 de euro fiecare. Totuși, Reghecampf nu și-a negociat nicio primă de titlu, având însă alte bonusuri pentru meciurile de campionat, potrivit sursei menționate.

Mai mult, dintre cei trei tehnicieni, numai cel de la FCSB, care are angajament doar pentru această stagiune, nu are stipulat niciun bonus pentru cupele europene, chiar dacă ar clasa echipa pentru una dintre cele trei competiții continentale. Ceilalți doi au însă prime substanțiale.

Astfel, Dan Petrescu poate să primească 700.000 € pentru calificarea în grupele Champions League (2022-2023 sau 2023-2024), 300.000 € pentru calificarea în grupele Europa League (2022-2023 sau 2023-2024) și 50.000 € pentru calificarea în grupele Conference League (2022-2023 sau 2023-2024).

Totodată, Laurențiu Reghecampf poate câștiga 500.000 € pentru calificarea în grupele Champions League (2022-2023), 300.000 € pentru calificarea în grupele Europa League (2022-2023) și 150.000 € pentru calificarea în grupele Conference League (2022-2023).

Încetarea contractului

În cazul în care clubul sau Dan Petrescu decide încetarea unilaterală a contractului, înainte de finalizarea la termen, partea care solicită acest lucru îi achită celeilalte suma de 400.000 €.

Dacă Edward Iordănescu denunță contractul, primește 500.000 €, clauză penală, prejudiciu material și moral în urma acțiunilor clubului, dacă FCSB nu își respectă obligațiile, prin declarații în spațiul public, inclusiv ale lui Gigi Becali, care să critice sau să aducă atingere imaginii și demnității antrenorului, staffului și jucătorilor. Totuși, antrenorul plătește clubului 500.000 €, în cazul în care decizia vine din alte cauze decât cele stipulate în contract la obligațiile FCSB legate de clauza penală.

În cazul lui Laurențiu Reghecampf, dacă una dintre părți hotărăște încetarea contractului înainte de termen, cea care demarează acțiunea plătește celeilalte 300.000 €a

Sursă foto: Dreamstime