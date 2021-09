Emil Boc nu poate găsi pe cineva care să lucreze pentru 10.000 de lei pe lună! Ce necesită postul?

Postul despre care vorbește Emil Boc este liber în continuare deoarece un IT-ist poate câștiga cu ușurință mai mult de 10.000 lei pe lună în Cluj.

„N-am găsit IT-istul ăla cu 10.000 de lei. Trebuie să recunoaștem că e mic salariul pentru ceea ce există pe piața clujeană și cât se plătește în privat, se pare că este destul de mic. Ați văzut că suntem orașul cu cea mai mare concentrare de IT-iști pe metru pătrat din Europa. Asta nu este produsul unei decizii de ultim moment. Noi am lucrat pe strategia din 2007, când am dat strategia orașului în direcția asta de economia cunoașterii, de a lua inteligența, creierul, ca avantajul cel mai competitiv important al acestui oraș”, a declarat Emil Boc, potrivit monitorulcj.ro

Cărui fapt sunt datorate salariile mari?

În acest context, Emil Boc a explicat faptul că salariile ridicate se datorează strategiei începute din 2007 și a faptului că Clujul „nu are mall-uri la fiecare colț de cartier”. În schimb, Clujul are numeroase clădiri pentru firmele de IT.

„Nu vă mirați, că noi nu avem mall-uri în fiecare colț al cartierului cum au alte orașe pentru că am dat clădiri de birouri, știind că acolo e pentru IT, pentru a avea această resursă umană extraordinară, locul și infrastructura unde să se poată dezvolta. De aceea am dezvoltat în principal acest sector. Am venit la clădirile verzi cu sprijin de 50% la plata impozitelor ca să susținem, să încurajăm.

Atunci au apărut clădiri de la The Office, altele care au devenit centre de referință în IT, iar astăzi Clujul este ceea ce este, în primul rând talentelor acestui oraș extraordinar, a oamenilor lui, dar aș putea spune și a viziunii noastre de a susține acest demers ca linie prioritară pentru că ne-am dat seama că viitorul orașului este industria cunoașterii, bazată pe inteligența această, coroborată cu celelalte industrii ale Clujului, că nu ne rezumăm doar la asta.

Avem și alte industrii, dar asta este cea care dă slujbele viitorului și vin locurile de muncă bine plătite. Inovarea și IT-ul reprezintă o forță puternică. Eu nu pot ridica oferta pentru că sunt lege publică, eu nu pot mări legile statului român care dau baremele după care se poate mări un salariu. Nu suntem la privat ca să spun, no hai, poftim la primar”, a completat Emil Boc.