Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt căsătoriți și formează un cuplu de mai bine de 15 ani de zile. Cei doi au traversat o perioadă agitată în ultima vreme, dar se pare că au trecut peste și doresc să arate fanilor cât de bine se înțeleg în aceste zile, mai ales după ce au apărut mai multe informații în presă cu privire la un posibil divorț.

Declarații de dragoste pe rețele sociale

Pe pagina ei de Instagram, Anamaria Prodan postează în continuare imagini cu soțul ei. Cei doi pozează în cuplul perfect și au una dintre cele mai solide familii.

Recent, celebra impresară a postat o fotografie emoționantă cu soțul ei, căruia i-a făcut și o declarație de dragoste. „Ești cel mai frumos suflet”, a scris Anamaria Prodan, în descrierea fotografiei.

Impresara susține că soțul ei nu are amantă

Anamaria Prodan nu este la primul mesaj transmis pe rețelele sociale. Aceasta a scris un mesaj dur și tuturor celor care au avut comentarii în mediul online cu privire la un divorț între ea și Laurențiu Reghecampf.

„VA ROG SĂ ADUCEȚI DOVEZI SOLIDE DESPRE FIECARE LUCRU DAU FAPTA PE CARE O MENȚIONAȚI ZILNIC IN PRESA! DESPRE BEȚIILE LUI REGHE, DESPRE AMANTELE LUI REGHE. CINE ASUNT SI DE UNDE VIN? CE I-AU LUAT SI CE LE-A DAT? CE A FURAT DIN CASA LUI SĂ DEA ANANTELOR? CE BUSINESS-URI A DESCHIS AMANTELOR? CE CASE SAU CE TRANSFERURI A FĂCUT AMANTELOR! Daca credeți ca acest bărbat ar putea sa decada in ochii copiilor lui, a familiei lui, a jucătorilor lui, a tututor celor ce-l admira si a făcut toate aceste lucruri înseamnă ca merita să fie scos in fata si arătat cu degetul de o tară întreaga. Dacă așa ati considerat voi ca REGHECAMPF merita sa apăra zilnic pe primele pagini ale ziarelor cuplat cu tot felul de gunoaie înseamnă ca aveți probe”, a transmis Anamaria Prodan, pe rețelele de socializare.