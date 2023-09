Laurențiu Reghecampf pleacă de la Universitatea Craiova. Potrivit FANATIK, o echipă de fotbal din Arabia Saudită a plătit deja clauza de reziliere a antrenorului de fotbal, în valoare de 300.000 de mii de euro.

La polul opus, însă, Gazeta Sporturilor susține că două echipa de fotbal din Arabia Saudită sunt interesate de Laurențiu Reghecampf. Ambele sunt gata să achite clauza de reziliere de 300.000 de euro, urmând a se stabili în scurt timp unde va merge antrenorul de fotbal.

Laurențiu Reghecampf a stat doar șapte meciuri la Universitatea Craiova. El a preluat echipa de fotbal pe data 26 iulie 2023. A lăsat-o pe locul 2 în SuperLiga, cu 17 puncte.

În cele șapte meciuri de fotbal, Universitatea Craiova a obținut patru victorii, a făcut o remiză și a suferit două eșecuri.

De-a lungul carierei sale, el a fost antrenor de fotbal pentru Al-Hilal (Arabia Saudită, 2014-2015), Al Wahda (2017-2018, Emiratele Arabe Unite), Al-Wasl (2019-2020, Emiratele Arabe Unite) și Al Ahli (2021, Arabia Saudită).

Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a anunțat personal, vara trecută, că Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al echipei de fotbal.

El a explicat, totodată, motivele pentru care Eugen Neagoe a fost schimbat la acel moment, deși nu a pierdut niciun meci de fotbal în primele două etape ale noului sezon.

„Am încheiat de mult timp negocierile, urmează să facem anunțul oficial în curând. Așteptăm să se facă miezul nopții ca să îl punem pe 26 iulie, exact data la care a venit în primul mandat la noi. Sunt superstițios, ca mulți oameni din fotbal.

I-am spus domnului Neagoe că mi-a fost cel mai greu să iau această decizie, nu am ce să-i reproșez domnului Neagoe, a fost cea mai dificilă despărțire. Am terminat sezonul trecut jucând foarte bine, mai puțin meciul cu Sepsi, am avut meciuri bune cu CFR, cu Rapid, cu FCSB. Eugen este genul de om care are relații foarte bune cu jucătorii, nu se pune problema să se fi certat cu cineva și mi-ar fi spus dacă se întâmpla ceva.

Mi-am petrecut dimineața la birou, m-am consultat cu Costeșin și cu Reghecampf, din ce înseamnă detalii contractuale. Contractul e pe doi ani, de-asta vrem să-l anunțăm mâine, la 00:01 Am considerat că Laurențiu Reghecampf are o muncă de terminat, noi nu am negociat niciodată cu doi antrenori în același timp și nu mai contează ce a fost înainte.

Știm în ce ne băgăm, ne cunoaștem foarte bine. A încetat o muncă și trebuie să și-o ducă la sfârșit. Acesta e răspunsul. Decizia e pentru Universitatea Craiova, obiectivul e titlul”, a zis el atunci.