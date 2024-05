Un bancher din China a fost condamnat la moarte, fiind acuzat de luare de mită

China a emis o condamnare rară la moarte pentru un fost bancher. Este acuzat de luare de mită în valoare de 151 milioane de dolari americani. Bai Tianhui, fost director al China Huarong International Holdings, a fost găsit vinovat de acceptarea de mită în sumă de 151 milioane de dolari americani, în timp ce deținea funcția de membru al unuia dintre cei patru administratori de active de stat de frunte din China.

S-a constatat că Bai Tianhui a abuzat de poziția sa pentru a facilita achiziții și finanțări de proiecte în schimbul unor sume uriașe.

Nu se știe dacă a pledat vinovat sau nevinovat

Un raport al Tribunalului Popular Intermediar Secundar din Tianjin nu a dezvăluit dacă Bai Tianhui a pledat vinovat sau nevinovat și nici dacă va face apel împotriva sentinței.

În timp ce mulți oficiali au fost prinși în cadrul amplei campanii anticorupție din China începând cu preluarea puterii de către președintele Chinei, Xi Jinping, în urmă cu un deceniu, condamnările la moarte care nu sunt suspendate rămân rare în cazurile de corupție.

Șeful său a avut aceeași soartă

El este al doilea oficial al China Huarong care primește pedeapsa cu moartea. Anterior, șeful său a fost executat în 2021. În ianuarie 2021, aceeași instanță l-a condamnat pe Lai Xiaomin, fostul președinte al CHAM la o soartă similară.

Lai Xiaomin a fost executat într-o lună de la pronunțarea sentinței. El a fost găsit vinovat de luare de mită în valoare de 247 milioane de dolari americani, de deturnare de bunuri publice în valoare de peste 3,46 milioane de dolari americnai și de bigamie.

Despre China Huarong International Holdings

China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd. își are predecesorul în China Huarong Asset Management Corporation. A fost înființată la 1 noiembrie 1999. Este una dintre cele patru mari companii de gestionare a activelor financiare deținute de stat, înființate în urma crizei financiare asiatice și pentru a reduce riscurile financiare, a promova reforma băncilor de stat și a oferi sprijin de ajutor întreprinderilor de stat aflate în dificultate.

Ea a fost transformată într-o societate pe acțiuni pe 28 septembrie 2012. În 2015, a fost listată pe Bursa de Valori din Hong Kong. În 2022, Comitetul de Partid al Companiei a fost plasat sub conducerea Comitetului de Partid al Corporației CITIC Group. În 2024, și-a schimbat oficial numele în China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd. În prezent, acționarii companiei includ: