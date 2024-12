Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, crede că în următorii doi-trei ani, oamenii care s-au debranșat de la sistemul de încălzire centralizat se vor reconecta, pe măsură ce rețeaua de termoficare va fi reparată și vor apărea mai puține avarii.

El a explicat că, în 2020, când a ajuns la primărie, se punea întrebarea dacă sistemul de termoficare mai poate rezista unei ierni. Acum, situația s-a îmbunătățit și se lucrează pentru a recâștiga încrederea oamenilor. Nicușor Dan crede că, deși nu acum, în 2-3 ani, oamenii vor dori să revină la sistemul centralizat de încălzire.

Până la acest moment, au fost reabilitați 300 de kilometri dintr-un total de 1000 de kilometri de rețea de termoficare, dar mai este nevoie și de modernizarea centralelor care produc energia termică, care sunt în administrarea Ministerului Energiei. Centralele termice (CET-uri) au probleme deoarece doar CET-ul din Militari a fost modernizat recent, iar celelalte sunt vechi, din anii ’60-’70, și nu funcționează eficient.

În următorii trei ani, jumătate din rețeaua principală va fi reabilitată, iar avariile vor fi mult mai rare. Rețeaua principală are 1000 de kilometri, unde sunt cele mai mari avarii și pierderi de energie, în timp ce rețeaua secundară de 3000 de kilometri este mai bună, având conducte mai mici și distanțe mai scurte între CET-uri și blocuri.

Nicușor Dan a spus că a reușit să crească ritmul de înlocuire a conductelor, folosind și bani europeni și un program al Ministerului Dezvoltării, care plătește 85% din costuri. În 2024, vor reabilita 73 de kilometri, comparativ cu 6-7 kilometri anual în timpul lui Sorin Oprescu și 16-17 kilometri în timpul Gabrielei Firea.

Anul trecut, s-au reabilitat 50 de kilometri, iar în acest an 73 de kilometri. Până acum, s-au reabilitat 300 din 1000 de kilometri, iar în trei ani vor ajunge la 500 de kilometri, ceea ce va reduce semnificativ numărul avariilor.

