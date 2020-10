Sarcina principală a NATO în timpul pandemiei este să se asigure că actuala criză sanitară provocată de pandemia de COVID-19 nu se va transforma într-o criză de securitate, a declarat marţi secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, într-o intervenţie la conferinţa ”Pregătirea NATO şi a Aliaţilor pentru provocările viitoare” („Preparing NATO and the Allies for the Future Challenges”), organizată de Bulgaria, relatează agenţia BTA.

Alianţa Nord-Atlantică trebuie să fie pregătită pentru un viitor incert şi, din acest motiv, secretarul general Jens Stoltenberg a lansat iniţiativa NATO 2030, menită să contureze modul în care Alianţa va răspunde provocărilor viitoare, a explicat Geoană în intervenţia sa.

”Provocări mai numeroase și mai imprevizibile”

El a mulţumit Sofiei pentru leadership-ul său şi eforturile în regiunea Mării Negre, menţionând contribuţia Bulgariei la misiunile în Afganistan, Kosovo şi Irak.

Bulgaria este parte integrantă a misiunii de poliţie aeriană şi investiţiile sale pentru noile avioane de luptă F-16 îi vor spori considerabil capabilităţile, a mai afirmat Mircea Geoană.

Potrivit ministrului adjunct bulgar al Apărării, Atanas Zaprianov, în prezent provocările sunt mult mai numeroase, mai imprevizibile şi mai complexe ca oricând înainte în istoria NATO, fiind deopotrivă convenţionale şi neconvenţionale, în timp ce ameninţările militare şi nemilitare se suprapun şi adesea interacţionează.

”O schimbare majoră în fiecare definiţie a securităţii”

”Asistăm la o schimbare majoră în fiecare definiţie a securităţii. Pandemia în desfăşurare şi implicaţiile sale economice şi financiare vor avea evident un impact sporit asupra stilului nostru de viaţă şi funcţionării sistemelor noastre de apărare”, a subliniat oficialul bulgar.

”Putem vedea că Rusia îşi sporeşte prezenţa militară în imediata vecinătate a frontierelor noastre, contribuind la o deteriorare considerabilă a mediului de securitate în regiunea Mării Negre”, a mai remarcat vice-ministrul Atanas Zaprianov în intervenţia sa la acest forum online.

În context, trebuie precizat că Federația Rusă a fost acuzată atât de mass media din Occident, cât și de Uniunea Europeană, că slăbește securitatea țărilor din NATO prin războiul informațional prin care difuzează numeroase știri false, inclusiv despre pandemia de coronavirus.