Ce avere are Florin Salam? Manelistul a dezvăluit în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” sumele impresionante de bani pe care le câștigă într-o singură noapte.

Pe plan personal, a trecut prin multe momente dificile, însă datorită familiei, mereu a găsit puterea de a reveni și de a-și duce mai departe proiectele muzicale. Astfel, Florin Salam se numără printre cei mai bogați oameni de etnie rromă din România.

Fiind un cântăreț talentat, succesul pe plan profesional nu s-a lăsat mult așteptat. În anul 2011, manelistul figura pe locul 35 în topul celor mai bogate persoane de etnie rromă din România, realizat de o publicație online.

Ei bine, în 2022, s-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai înstăriți cântăreți de manele din România, cu o avere estimată la 1,3 milioane de euro. Pe primul loc se află Dan Bursuc, cu o avere de aproximativ 1,5 milioane de euro.

Totodată, presa a scris în ultimii ani că onorariul cerut de Florin Salam la un eveniment ar fi de 20.000 de euro. În anul 2013, s-a scris chiar că manelistul ar fi cerut 35.000 de euro pentru a cânta la o nuntă din Republica Moldova. Iar la aceste tarife se mai adaugă și banii din dedicații, care nu sunt deloc puțini.

Întrebat dacă a reușit, de-a lungul timpului, să strângă banii câștigați din cântări, Florin Salam a spus că nu a economisit niciodată bani, așa cum se crede. Cu toate acestea, a avut mereu tot ce și-a dorit.

„Eu nu am bani niciodată așa strânși, în schimb am tot ce vreau eu! Dacă vreau astăzi să fac un șpriț cu cine vreau, ce vreau, sau să-mi cumpăr o mașină fac rost! Și după aceea văd eu, ne socotim din cântări! Am talentul asta eu! Și nu o să strâng milioane niciodată! Ai zis 1,3 milioane… eu am câștigat un milion la jocuri într-o noapte doar!

Eu nu am strâns bani niciodată, dar în schimb am avut tot timpul ce vreau! Și încă o dată spun… sunt un om care nu ține cont… dacă un sacou costă o sută de mii și poate nu merită mai mult de 5000, dacă eu îl vreau, eu dau o sută de mii pe un sacou!

Am chestia asta, încât așa mi-e inima formată! Că nu trăiesc două sute de vieți! Eu trăiesc una și vreau să trăiesc la un nivel cum nici milionarii nu trăiesc! Vreau să am ambiție mai tare decât ei! Prin asta sunt mai bogat decât ei! Ei au bani dar n-au ambiție”, a declarat el la Kanal D.