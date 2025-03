Pentru anul 2025, autoritățile vizează finalizarea a 250 de kilometri de autostradă și drum expres, ceea ce va duce la depășirea pragului de 1.500 de kilometri de autostradă în funcțiune. În 2023, România a reușit să depășească borna de 1.000 de kilometri, iar în 2024 s-au finalizat 200 de kilometri.

Planul autorităților este să mențină permanent în execuție cel puțin 1.000 de kilometri de autostradă și drum expres, asigurând un flux constant de lucrări finalizate și noi contracte semnate.

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură rutieră este Autostrada Moldovei, considerată cea mai rapid construită autostradă din sud-estul Europei. Cu o lungime de 320 de kilometri, această autostradă a fost realizată în doar trei ani, fiind un exemplu de eficiență în implementarea marilor proiecte de infrastructură. Începută în 2020, construcția a beneficiat de o planificare optimizată, astfel încât odată cu apariția PNRR, licitațiile să fie deja pregătite.

Autostrada a fost împărțită în 13 loturi, iar ultimele sectoare de drum vor fi date în trafic în zona Pașcaniului în prima jumătate a anului 2025. Astfel, șoferii vor putea circula pe autostradă de la București până la Pașcani, beneficiind de un traseu complet funcțional, dotat cu perdele forestiere și echipamente moderne.

Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, a oferit mai multe informații la un eveniment de specialitate.

„Dacă anul trecut am avut cel mai bun an – 200 km finalizaţi -, anul acesta ţintim 250 km şi vom depăşi borna de 1.500 km de autostradă şi drum expres daţi în trafic, după ce, în 2023, am depăşit borna de 1.000 km. Ţinta noastră e să ajungem să avem în execuţie 1.000 km de autostradă şi drum expres şi să păstrăm această, să zic, limită, pe măsură ce dăm în trafic.

Cum sunt anul acesta 250 km, să avem contracte semnate pentru execuţie de cel puţin 250 km, în aşa fel încât acest ritm pe care România poate să-l susţină din punct de vedere financiar, de 1.000 km în execuţie, să asigure în următorii 7 – 8 ani un nivel de infrastructură care să permită ca fiecare judeţ…

Eu am făcut un calcul pentru programul de guvernare pe care l-am aprobat în decembrie: în anul 2031 fiecare judeţ din România va avea autostradă sau drum expres, dacă menţinem acest ritm, bineînţeles dacă şi finanţările şi contextul internaţional vor permite menţinerea unui ritm de dezvoltare accentuat”, a spus Scrioşteanu.