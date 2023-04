Am considerat necesar astfel de măsuri

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a dat din nou asigurări duminică de faptul că pensionarii trebuie să stea liniștiți pentru că pensiile lor vor ajunge la timp la ei. Cei care le primesc pe card au primit deja de vineri banii, iar cei care le încasează prin poștă vor beneficia de sume până la data de 11 aprilie.

„Seniorii României care încasează pensiile pe card, în cont bancar, vineri dimineață am reușit să facem plata astfel încât vineri după-amiază am primit foarte multe mesaje de la părinții și bunicii noștii care îmi spuneau că deja le-au intrat banii și au putut să se folosească de ei. Este un mod prin care am crezut că este important să fim, măcar așa, alături de seniorii României în această perioadă se sărbători pascale pentru că calendarul se întindea de fiecare lună până la data de 15. Pe 1 și 15 ale lunii se face plata, iar Paștele creștin-ortodox este în data de 16.

Am considerat necesar să întreprind astfel de măsuri astfel încât, și cei dintre seniorii României care încasează pensiile prin factor poștal să intre în posesia lor până cel târziu în data de 11, în funcție de calendarul stabilit și am comprimat calendarul cu patru zile în această perioadă și le mulțumesc lucrătorilor poștali care s-au implicat în această acțiune, mulțumesc tuturor colegilor care au înțeles că trebuie să facem acest efort”, a spus Marius Budăi, la România TV.

Voucherele pentru alimente se distribuie până pe 13 aprilie

În ceea ce privește voucherele de alimente, ministrul Muncii a dat asigurări că acestea vor fi distribuite până la data de 13 aprilie.

„Voucherele de alimente vor fi distribuite până în data de 13 pentru toate categoriile vulnerabile și pentru acei dintre seniori care au pensiile până într-o 1.700, dar și pentru celelalte categorii vulnerabile de cetățeni care au până într-0 1.700 de ei să încaseze aceste sume de bani până în data de 13 aprilie astfel încât și dumnealor să se folosească de ei, atât cât este posibil de acești bani”, a mai spus Marius Budăi.