Sunt doar două dintre întrebările la care oferă un răspuns avocatul Adrian Cuculiș pe site-ul indrumări-juridice.eu.

De multe ori garantarile s-au facut pentru un coleg de serviciu, sau ruda fie apropiata fie indepartata care ulterior nu a mai platit creditul.

Ce poate face un garant ipotecar in situatia aceasta, sau chiar si un codebitor?

Daca ati garantat creditul altcuiva si acum sunteti executat silit aflati ca aveti posibilitatea sa deschideti o actiune de regres impotriva celui ce v-a lasat dator vandut la banca.

Poate codebitorul sa isi recupreze banii platiti catre banca sau ifn sau recuperatorul de creante, de la debitorul principal din contract?

Sigur, fiindca prin plata facuta catre creditorul debitorului principal din contract, acesta din urma, adica garantul sau codebitorul, capata calitatea de nou creditor al debitorului principal.

Sunt multe situatiile in care fie ati imprumutat un coleg de serviciu sau poate un sef sau chiar un prieten, in vederea obtinerii unui imprumut.

De asemenea, multe dintre imprumuturi au fost facute cu codebitori sau garanti ipotecari din familie sau poate si cu persoane mai indepartate iar acestia au “disparut” cu credit cu tot, lasandu-va sa platiti acele datorii.

Pe recuperatorii de creante, pe banci sau pe ifn-uri nu le intereseaza de unde iau banii, fapt pentru care fie vand imobilele aduse garantie fie executa silit pe salariu, pe conturile bancare sau bunurile mobile pe codebitorii din contract.

Solutia de mai jos a fost data cu privire la faptul ca reclamantului executat silit, dupa ce i s-a vandut casa pe care o adusese garantie pentru un contract de credit facut de catre seful acesteia de la locul de munca, l-a chemat pe acesta din urma in judecata in cadrul actiunii in regres, solicitandu-i de fapt contravaloarea imobilului vandut de catre banca si cu care aceasta garantase.