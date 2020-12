Europarlamentarul Cristian Terhes îl acuză pe Ministrul Justiției că vrea „să arunce în aer Justiția din România” și practic ignoră referendumul din 2019 privind organizarea judiciară. Terhes consideră că OUG prin care se amână intrarea în vigoare a alcătuirii completurilor de trei judecători care judecă apelurile în instanţe este complet neconstituțională.

Mesajul lui Cristian Terhes

„Micul stalinist Stelian Ion vrea sa arunce in aer justitia din Romania, sfidand votul a peste 6.4 milioane de oameni. Propunerea ministrului justitiei Stelian Ion ca actualul guvern Citu sa adopte o ordonanta de urgenta pe organizarea judiciara – mai precis, amanarea intrarii in vigoare a unei dispozitii din Legea 304/2004 ce prevede marirea de la 2 la 3 a numarului de judecatori din completele de apel – este un scuipat pe obrazul celor peste 6.4 milioane de oameni care au votat la referendumul din mai 2019 ca sa nu fie date de guvern ordonante de urgenta in domeniul organizarii judiciare.

Stelian Ion a fost unul dintre cei mai mari gornisti din acea perioada, care urla prin comisia Iordache si la televiziuni ca e important sa se voteze acel referendum ca nu cumva guvernul sa stirbeasca justitia. Aceeasi retorica a folosit-o si Iohannis, care de la pupitrul prezidential se lauda ca apara justitia cu acel referendum.

Iata ca acum se demonstreaza ca toata retorica aceea a fost una pur politica, folosita de acesti stalinisti pentru a mentine controlul politic si al serviciilor asupra justitiei.

Daca guvernul Citu adopta o asemenea ordonanta, nu doar ca sfideaza votul a peste 6.4 milioane de cetateni, dar va arunca in aer toate apelurile judecate dupa data de 01.01.2021 in complete de 2 judecatori. Ordonanta propusa de micul stalinist Stelian Ion este vadit neconstitutionala, din moment ce un proiect de lege identic se afla deja in dezbatere in Parlament.

USR si PNL demonstreaza inca o data, prin propunerea unei ordonante de urgenta in domeniul organizarii judiciare, ca tot discursul lor pe justitie din ultimii ani a fost unul manipulator si mincinos, scopul lor fiind continuarea abuzurilor impotriva cetatenilor si protejarea abuzatorilor”, scrie europarlamentarul într-o postare pe pagina sa de Facebook.

