Un atac ucrainean cu rachete a fost dejucat de sâmbătă, 12 august, asupra Podului Crimeei. Acesta este o importantă infrastructură civilă şi militară care leagă Rusia de peninsula anexată, potrivit AFP.

Ministrul rus al Apărării a precizat că podul a fost atacat cu o rachetă antiaeriană S-200 transformată pentru lovituri la sol.

„Racheta ucraineană a fost detectată la timp şi interceptată în aer de sistemele de apărare antiaeriană ruseşti. Nu au existat răniţi sau pagube”, a informat ministerul pe Telegram.

În vreme ce oficialii ruși vorbesc despre o singură rachetă, guvernatorul rus al peninsulei anexate Crimeea, Serghei Aksionov, face referire la două rachete ucrainene, şi nu una. Ambele ar fi fost doborâte în apropierea strâmtorii Kerci: „Podul Crimeei nu a fost avariat”, a indicat Aksionov pe Telegram.

Consilierul lui Aksionov, Oleg Kriutcikov, povestește că o perdea de fum a fost desfăşurată de forţele speciale ca mijloc suplimentar de apărare, urmând ca traficul pe pod să fie „reluat în scurt timp”.

Vladimir Putin a investit foarte mult în construcția Podului Crimeei, care s-a realizat la ordinul său după anexarea peninsulei în 2014. Acesta a fost deja vizat de mai multe ori de atacuri ucrainene.

Cel mai recent atac s-a întâmplat în luna iulie, provocând pagube majore la secţiunea rutieră a podului. Aceasta este folosită și pentru transportarea de echipamente militare către armata rusă care luptă în Ucraina.

Podul din beton are o lungime de 18 kilometri, este format din două structuri paralele, una rezervată traficului rutier şi cealaltă traficului feroviar, și a fost inaugurat în 2018 de Vladimir Putin. După atacul din iulie, Putin a ordonat sporirea securității Podului Crimeei

O altă țintă importantă pentru Ucraina este întregul teritoriu al Crimeei, care a fost vizat la rândul său de multe atacuri. Doar noaptea trecută Rusia a anunţat că a doborât 20 de drone care vizau peninsula.

Something big happening on the Crimean bridge. Officials announced that traffic over the bridge has been stopped pic.twitter.com/y8d2piYlZ2

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) August 12, 2023