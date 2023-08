Sâmbătă, statul rus a declarat stare de urgenţă, începând totodată operațiunile de evacuare a populației în anumite zone din Orientul Îndepărtat. Măsura a fost luată după ce ploile puternice au inundat satele din cauza taifunului Khanun. Acesta a lovit Japonia la începutul săptămânii, potrivit Reuters.

După ce și-a făcut simțită prezența în sudul Japoniei, Khanun s-a transformat într-o depresiune tropicală atunci când a trecut, vineri, către Coreea de Nord din Coreea de Sud.

În Orientul Îndepărtat al Rusiei, în regiunea celei mai estice părți a Rusiei, 32 de aşezări au fost izolate, 543 de case şi porţiuni mari de drumuri au fost inundate, până sâmbătă dimineaţa, potrivit autorităților locale. Autoritățile au evacuat oraşele Ussurisk şi Spassk-Dalni din Primorie.

Guvernul din Primorie a informat, pe aplicaţia de mesagerie Telegram, arătând un videoclip cu porţiuni de teren şi clădiri parţial scufundate: „Apa creşte rapid în zona din oraşul Spassk-Dalny aflată pe malul râului”.

Râurile afectate, Spassovka şi Kuleshovka, traversează teritoriul Spassk-Dalni, un oraş cu puţin peste 44.000 de locuitori.

Evacuări au fost demarate și în anumite zone din oraşul Ussurisk, care are peste 150.000 de locuitori şi este situat la aproximativ 100 km nord de Vladivostok. În această zonă, potrivit oficialilor, un baraj construit pentru a limita inundaţiile a fost spart de viitură.

Totodată, Rusia a declarat stare de urgenţă în nouă municipalităţi din Primorie. În acest weekend, se prognozează un volum dublu al precipitaţiilor decât cel normal, în anumite zone din regiunea afectată.

Typhoon Khanun made landfall on the southeast coast of South Korea after dumping heavy rain across southern Japan over the past week https://t.co/bYwPuBmlao pic.twitter.com/rEyUONwX3Q

— Reuters (@Reuters) August 10, 2023