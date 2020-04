Astaldi are, împreună cu alți parteneri, lucrări importante în multe locuri din România. Remarcând lipsurile sistemului medical în fața pandemiei, aceștia s-au mobilizat pentru achiziționarea de ventilatoare pentru respirație asistată. Deja trei dintre aceste aparate, fiecare în valoare de peste 10.000 de euro, au ajuns în spitalele din Brăila, Tulcea și Arad.

În topul constructorilor mondiali

Spre exemplu, consorțiul de firme Astaldi (Italia) – AHI Infrastructure System Co Ltd (Japonia) a donat un aparat de ventilație Spitalului Județean din Brăila. De remarcat că acest consorțiu de firme (Astaldi – AHI Infrastructure System co Ltd) nu a sistat nici activitatea la construcția podului peste Dunăre, lucrările fiind în continuare în grafic. Podul este considerat a fi o adevărată megastructură cum rar se întâlnesc în Europa. Asociatul lui Astaldi de la Brăila și Tulcea, IHI Infrastructure Systems CO. LTD, este o companie japoneză care în ultimul secol a proiectat peste 100 de poduri în întreaga lume, inclusiv pe cel de peste Bosfor din Turcia.