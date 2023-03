“Astăzi, în cadrul conferinţei de presă de final a Săptămânii am mai venit cu ceva în plus, dezvoltat de Centrul Euroatlantic pentru rezilienţă care este în cadrul Ministerul Afacerilor Externe, un centru înfiinţat acum un an, mai bine de un an şi împreună cu ei şi cu Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică şi cu colegii de la Ministerul Apărării, acest ghid conţine multe informaţii dintre cele care se află pe fiipregătit.ro, dar mai sunt şi unele informaţii suplimentare pe partea de dezinformare, pe partea de securitate cibernetică. Scopul acestui ghid este să îl imprimăm şi distribuirea lui mai ales în zonele rurale, unde populaţia nu are acces la ce avem online, ce avem pe portalul fiipregatit.ro. Va veni complementar, are date suplimentare pe care le vom completa şi în portalul fiipregatit şi este una din metodele suplimentare de pregătire a populaţiei”, a declarat Raed Arafat , sâmbătă, la TVR Info.