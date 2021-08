Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat ce părere are despre funcționarea coaliției de guvernare, în contextul ultimelor certuri care au avut loc în special între USR și UDMR. Șeful statului a precizat că era de așteptat ca lucrurile să nu meargă strună din prima, având în vedere că în campania electorală partidele care formează acum coaliția ”aproape s-au duelat public”. Acesta subliniază că deși coaliția funcționează în prezent, ea nu funcționează perfect.

„Haideți să ne amintim cum a apărut această coaliție și cum s-au poziționat unii față de alții cei care sunt acum împreună. Noi am avut anul trecut campanie electorală și aproape s-au duelat în public. Deci vă dați seama că astfel de coaliție are nevoie de timp până se rodează. Având în vedere de unde am pornit, pot să spun da, coaliția funcționează, dar nu funcționează perfect. Sunt multe lucruri care nu funcționează.”, spune președintele.