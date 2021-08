Aflat în vizită la Parcul Natural Comana, președintele Klaus Iohannis a ținut să vorbească despre schimbările climatice și despre importanța măsurilor de combatere ale acestora. Șeful statului a făcut aceste declarații în contextul în care, recent, furtunile au pus stăpânire pe România, la fel ca inundațiile de luna trecută.

Chiar și noi am avut foarte multe fenomene meteo ieșite din comun. Am avut inundații grave. Trebuie să conștientizăm importanța extraordinară a măsurilor care vin să combată schimbările climatice”, a spus Klaus Iohannis.

Președintele și-a continuat declarațiile vorbind despre importanța pădurilor. Acesta spune că pădurile ne ajută și dacă ne confruntăm cu o vreme călduroasă, dar și dacă ne confruntăm cu furtuni.

„(…) şi nu mai este nimeni care poată să nege schimbările climatice, chiar la noi am avut în această primăvară şi vară, din păcate, foarte multe fenomene meteo ieşite din comun, am avut zile caniculare, mult mai multe decât altădată, am avut furtuni, ploi torenţiale, am avut inundaţii grave în mai multe zone ale ţării şi cred că trebuie să conştientizăm importanţa acţiunilor care vin să combată schimbările climatice, dar în acelaşi timp să protejăm mediul”, a arătat şeful statului.