Secretarul de stat din cadrul Ministerului Energiei a declarat că instituția nu are niciun motiv să considere că România va avea probleme cu asigurarea aprovizionării în acest sezon rece, dacă regimul termin va fi unul normal.

„Spre deosebire de anul trecut, începem cu un grad foarte mare de umplere a depozitelor de gaze, de peste 97%, adică 2,970 miliarde metri cubi. Este un grad foarte mare, care ne dă o siguranţă. Procentul acesta ne va ajuta să depăşim fără probleme o iarnă obişnuită din punctul de vedere al valorilor termice”, a declarat secretarul de stat George Niculescu, în cadul conferinței Focus Energetic.

Producția de cărbune a fost majorată

Mai mult decât atât, secretarul de stat din cadrul Ministerului Energiei a mai spus că producția de cărbune a fost majorată cu scopul de a compensa nivelul scăzut de umplere a lacurilor de acumulare.

„Astăzi avem cu 900.000 de tone de cărbune în plus în stocuri, tocmai pentru a compensa această situaţie. În general lucrurile se prezintă bine, suntem convinşi că nu vom avea niciun fel de problemă în ceea ce priveşte asigurarea consumatorilor de gaze naturale în iarnă. În ceea ce priveşte fluxurile de import, nu au fost semnalate probleme”, a mai declarat George Niculescu în cursul zilei de joi, 3 noiembrie.

Prima ședință a comandamentului de iarnă din acest an

Nu în ultimul rând, secretarul de stat din cadrul Ministerului Energiei, George Niculescu, a mai spus că va avea loc prima ședință a comandamentului de iarnă din acest an. Ea este programată pentru vineri, 4 noiembrie.

„În concluzie suntem pregătiţi pentru iarnă. În condiţii de iarnă normală nu avem niciun motiv să considerăm că vom avea probleme de securitate în aprovizionare”, a precizat oficialul ministerial.

Un producător de energie regenerabilă este interesat să investească în România

La începutul acestei luni, ministrul Virgil Popescu a anunțat că producătorul de energie regenerabilă Masdar este interesat să investească în țara noastră.

„Luni am participat la ADIPEC 2022 – eveniment care a reunit peste 150.000 de lideri mondiali în domeniul energiei. Am avut o convorbire cu E.S. Suhail AlMazrouei – ministrul Energiei și Infrastructurii din Emiratele Arabe Unite și am discutat despre cooperare în domeniul energiei, prin implicarea companiilor din Emiratele Arabe Unite în proiecte de investiții în producția de energie regenerabilă, nucleară, dar și despre diversificarea și intensificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale. De asemenea, am avut dialog cu reprezentanții companiei Masdar, care se ocupă cu producția de energie regenerabilă.

Sunt interesați să investească în țara noastră în colaborare cu Hidroelectrica și i-am încurajat să intensifice dialogul pentru a demara proiectele cât mai curând. Am discutat și cu reprezentanții companiei Taqa pentru a-i încuraja să facă investiții în România. Este vorba de o colaborare cu cei de la Transelectrica pentru realizarea unui cablu de transport al energiei electrice în curent continuu HVDC, pentru modernizarea infrastructurii energetice. Prin cooperare vom reuși să ne atingem obiectivele de creștere a producției de energie curată”, a scris Virgil Popescu pe Facebook.