Acesta a declarat pentru Automotive News că Dacia va veni cu versiuni electrice în următorii doi-trei ani și va păstra accentul pe raportul de calitate – preț. Constructorul de la Mioveni va beneficia de toată tehnologia disponibilă la Renault, dar cu o întârziere.

„Punctul principal de vânzare pentru Dacia este raportul de calitate – preț, iar în acest sens va prelua tehnologia pe care Renault o are, dar după cu o întârziere. Așadar, Dacia va beneficia de tot ceea ce Renault are în ceea ce privește electrificarea, pentru că va trebui sa facem această tranziție, fie cu mașini complet electrice, fie hibride. Este adevărat că Dacia nu are modele electrice astăzi, dar există multe mărci în Europa care se află în aceeași situație. Cred că toată lumea va trebui să meargă în această direcție de electificare, deoarece este o tendință de bază.”

Costurile suplimentare au întârziat trecerea la modele electrice

Costurile legate de trecerea la modele electrice sunt motivul de întârziere în cazul Dacia. Un cost suplimentar de 1000 – 1500 de euro se vede imediat în cazul modelelor constructorului de la Mioveni.

„Problema este că adăugăm 1.000 – 1.500 de euro la cost. Când este vorba de o mașină de 100.000 de euro, este mai ușor de absorbit acest lucru. Când vorbim însă despre un model care costă 8.000 sau 9.000 de euro, costul suplimentar reprezintă 10% sau mai mult. Acesta este motivul pentru care există o întârziere (n.r pentru folosirea tehnologiei Renault de Dacia) și de ce încercăm să așteptăm cât mai mult penru a amortiza costul tehnologiei.”

