Producătorul american de automobile electrice Tesla a obţinut o facilitate de creditare din partea unor bănci din China de până la 9 miliarde de yuani (1,29 miliarde dolari), potrivit documentelor depuse de la autoritatea de reglementare bursieră din Statele Unite, transmite Reuters.

Tesla a mai anunţat că a semnat acorduri pentru o facilitate de creditare de tip revolving, negarantată, de până la 2,25 de miliarde de yuani. Compania a precizat că ambele împrumuturi vor fi utilizate pentru fabrica de automobile din Shanghai.

Băncile participante la finanţarea Tesla sunt China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Shanghai Pudong Development Bank şi Industrial and Commercial Bank of China. Pe lângă construcţia şi producţia de la fabrica Tesla din Shanghai, împrumutul ar mai putea fi utilizat pentru rambursarea unor datorii de 3,5 miliarde de dolari cu scadenţa pe 4 martie 2020.

Fabrica, prima uzină a Tesla din afara Statelor Unite, se află în centrul ambiţiilor companiei americane de creştere a vânzărilor pe cea mai mare piaţă auto din lume şi de evitare a taxelor de import mai mari impuse de China automobilelor fabricate în Statele Unite.

