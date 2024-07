Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că în Polonia va fi înființată o „legiune ucraineană” pentru a pregăti militar cetățenii ucraineni care locuiesc în diverse țări ale Uniunii Europene.

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul polonez Donald Tusk.

Președintele ucrainean a adăugat că noua armată ucraineană se va pregăti în Polonia și va fi dotată de „parteneri”.

Today in Warsaw, Poland’s Prime Minister @donaldtusk and I signed the Agreement on Security Cooperation between Ukraine and the Republic of Poland.

This unprecedented document includes a provision for shooting down Russian missiles and drones in Ukraine’s airspace that are fired… pic.twitter.com/AChZfTsV03

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2024