Mihai Gâdea este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România. Moderatorul emisiunii „Sinteza Zilei”, de la Antena 3, în vârstă de 46 de ani, este căsătorit cu Agatha Kundri Gâdea și împreună au o fetiță, pe nume Maisha Karina.

Salariul uriaș pe care îl are Mihai Gâdea

La Antena 3, Mihai Gâdea nu doar că prezintă emisiunea Sinteza Zilei, dar este și directorul televiziunii de știri. Datorită funcției pe care o deține, Mihai Gâdea are un salariu uriaș la Antena 3.

Se pare că realizatorul TV ar primi în fiecare lună suma de 15.000 de euro, un salariu colosal pentru România. Mihai Gâdea câștigă mult mai mult decât colegul său Mircea Badea, despre care sursele din trust ar fi spus că are venit de 8.500 de euro lunar de la Antena 3.

Ce studii are, de fapt, Mihai Gâdea?

Puțini știu ce studii are, de fapt, omul de televiziune Mihai Gâdea. Se pare că acesta nu a terminat jurnalismul, ci Facultatea de Teologie Adventistă. De asemenea, prezentatorul TV și-a obținut doctoratul în istorie la Institutul de Studii Istorice Nicolae Iorga.

„Am mers la Teologie când aveam 18 ani, imediat cum am terminat liceul. Am terminat Institutul la 23 de ani și de foarte multe ori a fost ceva tare, totuși.

Era perioada în care Antena 3 era atacată puternic de președintele în funcție al țării. La un moment dat, m-au luat la țintă pe mine direct. Făcuseră ei acolo o strategie, să mă atace, să spună că sunt pastor. ‘Cine, domnule, pastorul ăsta? Și asta a fost o campanie care s-a întâmplat pe un alt post de televiziune și era cam seară de seară. Era și în niște ziare, și pe niște site-uri.

Eu când am văzut, am avut un sentiment de amuzament în primă instanță. Pe de altă parte îmi părea rău, zic, ‘Totuși oamenii care cred în Dumnezeu, în felul ăsta ei simt asta ca o batjocură, ca o rușine’, mie nefiindu-mi rușine de asta. Nu mi-a fost niciodată rușine. Eu am vorbit despre asta.

Și s-a întâmplat ceva foarte ciudat. După ce a fost asaltul ăla de atacuri, audiența, care era deja mare, a crescut și mai mult!”, a mărturisit Mihai Gâdea.