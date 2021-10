Fanii Adrianei Bahmuțeanu au fost surprinși când au văzut ultima fotografie postată de vedetă în mediul online. Aceasta se afla la o clinică și avea masca de oxigen pe față, ceea ce i-a făcut pe fani să creadă că aceasta ar avea o problemă de sănătate gravă.

În urma comentariilor fanilor, vedeta a postat un mesaj în care explică de ce avea masca de oxigen pe față. Adriana Bahmuțeanu spune că urmează un tratament cu oxigen pentru îmbunătățirea capacității pulmonare, subliniind că nu se află la spital.

Adriana Bahmuțeanu a vorbit în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars ce mănâncă pentru a se menține în formă. Vedeta spune că a renunțat la alimentele nesănătose.

„Sunt într-un proces continuu, mănânc foarte multe vegetale crude, ronțăi câte ceva, mănânc salate și fac niște injecții. Dimineața mănânc un ou fiert, un măr, un biscuit, fructele e bine să le mănânci dimineața.

Eu m-am dus la doctor, am zis că pocnesc, mi-am schimbat toată garderoba că nu mă mai cuprindea nimic și m-a pus pe dieta asta. Nu te înfometează, am renunțat la pâine, m-am dus cu analizele făcute și injecțiile astea primite anihilează pofta de mâncare din creier. E ultima invenție în materie de slăbit, e brevetată, nu știu cum se numește, dar nu e nimic experimental, se fac timp de șase luni. Îți trebuie rețetă și doar cu recomandarea medicului le iei. Iau vitamine, am un program foarte ok”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.