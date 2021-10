Un antiviral experimental de la Merck și un anticorp monoclonal de la AstraZeneca, alături de câteva alte medicamente care își fac drum prin procesul de dezvoltare, ar putea face din COVID-19 o boală mult mai puțin înfricoșătoare, scrie USA Today.

„Suntem în punctul în care, dacă am putea folosi toate aceste medicamente pentru beneficiile lor interconectate am putea începe cu adevărat să controlăm impactul pe care îl are acest virus asupra noastră, în special, asupra sistemului de sănătate”, crede dr. William Schaffner, specialist in boli infecțioase la Școala de Medicină a Universității Vanderbilt din Nashville, Tennessee.

COVID-19 nu va dispărea, a subliniat Schaffner, dar am putea face pace cu virusul, la fel cum am făcut cu gripa, care, în cel mai rău an, ucide până la 52.000 de oameni.

Peste 700.000 de americani au murit de COVID-19 în ultimele 20 de luni, amintește USA Today.

Majoritatea medicamentelor ar trebui luate în prima fază a infecției

Medicamentele ar putea fi luate într-o anumită ordine, oferind straturi de protecție, atât pentru prevenirea bolii, cât și, în cazul infectării, pentru a reduce riscul severității bolii.

Majoritatea trebuie luate în prima fază a infecției, ceea ce face acum și mai important ca oamenii să poată fi testați rapid, a spus dr. Rajesh Gandhi, medic pentru boli infecțioase la Massachusetts General Hospital.

Testarea suplimentară, oferită de guvernul american, ar trebui să alerteze oamenii din devreme că sunt infectați.

Primele speranțe vin de la Merck și AstraZeneca, dar niciunul nu poate înlocui vaccinarea

Antiviralul Merck, Molnupiravir, atunci când este luat la primul semn al simptomelor COVID-19, reduce riscul de formă severă a bolii la jumătate, a declarat compania.

AstraZeneca a publicat noi date ale testelor despre AZD7442, o combinație de doi anticorpi monoclonali, care a arătat că, dacă este administrat în decurs de o săptămână de la apariția simptomelor, poate reduce probabilitatea bolii severe la jumătate la persoanele cu risc crescut. Dacă este administrat în termen de cinci zile, șansa unei boli severe este redusă cu peste 67%.

O altă combinație a doi anticorpi monoclonali, REGEN-COV de la Regeneron, a fost disponibilă mult timp sub formă de perfuzie, dar este acum autorizată ca vaccin, care este mai ușor de administrat.

Alte medicamente aflate în curs de dezvoltare urmăresc reducerea deceselor în rândul celor care necesită spitalizare. Dar niciunul dintre medicamente nu înlocuiește vaccinarea, spune dr. Rajesh Gandhi, menționând că vaccinurile oferă o protecție excelentă împotriva formei severe a bolii.