Daniel Breaz, ministrul interimar al Educației, spune că anul școlar care va începe pe 9 septembrie nu va aduce schimbări în privința examenelor pe care le vor susține elevii. Programele școlare sunt în prezent mult prea încărcate, iar elevii obțin informații pe care le uită apoi prea repede. În plus, crede Daniel Breaz, profesorii ar trebui să se adapteze la elevi și să le transmită informația de care au nevoie elevii pentru a fi pregătiți. Declaraţiile au fost făcute într-un interviu pentru HotNews.

„Trebuie să gândim o programă școlară care să-i formeze pe tineri, să eliminăm materiile care practic sunt în plus în momentul de față, sau cel puțin să scădem numărul de ore la materiile respective, și să gândim o programă care să ajute la formarea tânărului. Dacă avem o programă care să transmită foarte multe informații tinerilor riscăm la un moment dat ca aceștia să aibă un bagaj de cunoștințe extrem de vast, iar unele dintre acestea să fie uitate foarte repede, nemaifiind de actualitate. Eu spun că este extrem de încărcată făcând o comparație cu ceea ce era în urmă cu 30 de ani.”, a precizat ministrul, întrebat despre problemele sistemului de învăţământ.

2019 este primul an în care începutul şcolii prinde Ministerului Educaţiei cu un şef interimar. „Ar fi putut să existe un ministru plin, dar președintele a decis că nu e cazul, cu toate că și dumnealui este cadru didactic. Chiar dacă sunt interimar, implicarea mea este totală în învățământ. Anul școlar va începe foarte bine din toate punctele de vedere.”, a declarat Daniel Breaz.

În acest an școlar sunt undeva la 1,6 milioane de elevi în liceu, iar în total cu tot cu preșcolar sunt 2,8 milioane de elevi, precizează ministrul. Din păcate, o problemă încă nerezolvată este cea a şcolilor cu toalete în curte. „La terminarea anului școlar mai erau circa 1.180 de școli cu toaleta în curte. În momentul de față mai sunt mai puțin de 300 de școli care au toaletă în școală.”, a declarat Daniel Breaz.

Întrebat despre costul în ziua de astăzi pentru a da un copil la şcoală, ministrul interimar al Educaţiei a răspuns: „Depinde cum vrem să privim lucrurile. Dacă le privim… care ar fi costurile pentru un an întreg școlar, în primul rând e vorba de ținuta fiecărui copil, depinde de fiecare părinte cât este dispus să investească, mai sunt școli unde s-au impus uniformele școlare. Bineînțeles că este începutul de an școlar unde investiția este puțin mai mare, iar pe parcurs cu siguranță, dacă stau și analizez foarte bine, vorbesc aici de un cost minimal, părerea mea este că un cost minimal ar fi undeva la 5.000 de lei pe an – pentru haine, pentru transport, pentru o cheltuială minimală a elevului.”

Daniel Breaz a oferit detalii şi despre examenele naţionale pentru anul şcolar 2019-2020, având în vedere că anul trecut s-a discutat despre introducerea unor teste tip grilă. „Nu vom merge pe modificări din punct de vedere al tipului de examen ce va fi dat atât la evaluarea națională, cât și la bacalaureat. Se va merge pe aceleași chestiuni clasice. Sunt, într-adevăr, discuții vis-a-vis de modul în care se desfășoară un anumit examen, că e mai bine, că e mai puțin bine să mergem cu un test grilă. Chiar dacă poate unii dintre elevi la un moment dat ar prefera un test grilă s-ar putea trezi cu foarte multe suprize vis-a-vis de testul respectiv. Nu înseamnă că dacă un examen este conceput a fi de tip grilă ar fi mai simplu decât un examen clasic. Nu sunteți de acord neapărat cu testele grilă. Eu ca și profesor universitar am avut examene unde am utilizat și teste grilă, dar eu prefer examenele clasice. Sunt anumite materii la care trebuie să-i lași elevului să-și arate creativitatea, să se exprime liber, să vedem fiecare ce poate, să vedem modul în care răspunde la o anumită întrebare. La un test grilă te duci destul de tehnic, bifezi niște răspunsuri chiar dacă tu în spatele testului respectiv ai făcut niște rezolvări pe ciornă.”, a declarat ministrul.

