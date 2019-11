Fostul ministru al Dezvoltării Regionale Vasile-Daniel Suciu a declarat miercuri că în ultimii doi ani au fost semnate 5.000 de contracte de finanţare din fonduri europene, în valoare totală de 9,5 miliarde de euro, bani obţinuţi de la Comisia Europeană şi de la bugetul de stat.

„În ceea ce priveşte fondurile europene, vă readuc aminte că s-au pierdut mai bine de doi ani de zile. În anul 2017, în iarnă, nu aveam niciun contract semnat, nicio cerere de finanţare trimisă la Comisia Europeană (CE), iar astăzi discutăm de 5.000 de contracte de finanţare semnate şi am mulţumirea sufletească că în urmă cu trei zile am depăşit 100% contractarea pe POR (Program Operaţional Regional 2014/2020). Astăzi când discutăm, avem 100,7% contractare pe POR. Totalul valorii finanţărilor de la CE şi de la bugetul de stat însumează 9,5 miliarde de euro, contracte semnate până astăzi”, a afirmat Suciu, la conferinţa de bilanţ.

El a adăugat că de la preluarea mandatului a semnat 1.205 contracte pe fonduri europene, în valoare de aproape 2,9 miliarde de euro.

„Din 22 februarie până când plec din minister am semnat 1.205 contracte pe fonduri europene, iar valoarea acestora este de aproape 2,9 miliarde de euro. Începând cu luna august, am solicitat şi am fost în permanentă legătură cu toate cele opt ADR-uri şi le-am solicitat şi am trimis inclusiv scrisori tuturor beneficiarilor contractelor de finanţare tocmai pentru a nu risca dezangajarea pe POR, iar graficele asumate de către ADR-uri ne îndreptăţesc să spunem că nu va exista niciun risc de dezangajare pe POR, exact cum s-a întâmplat şi anul trecut”, a spus fostul ministru.

Acesta a mai precizat că MDRAP gestionează peste 17.000 de contracte de finanţare atât prin fonduri guvernamentale, cât şi prin fonduri europene, iar suma totală a acestora se ridică la 18 miliarde de euro.

