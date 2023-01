În cadrul dezbaterilor cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a vorbit și despre anul 2023, ca fiind un an preelectoral, având în vedere că în 2024 românii își vor alege noul președinte. Iată ce se va întâmpla în acest an pe scena politică din România.

„Iohannis nu-l suportă”

Victor Ponta a spus cine ar putea fi următorul premier și dacă Marcel Ciolacu ar putea într-adevăr să îi ia locul lui Nicolae Ciucă.

„Care sunt personalitățile care beneficiază de mai mai multă încredere, Bolojan și Boc, dar nu cred că-i aduce la București. M-am uitat pe sondajul lui Palada, Boc este cel mai bun al doilea premier, pentru că a făcut treabă la Cluj, comparându-l cu cei din dreapta, a fost bun. Două chestii mi s-au mai părut interesante, am avut 18 premieri după Ceauseascu, 9 au fost în timpul lui Iohannis. E normal ca Boc să fie pe locul 2. Pe Bolojan înțeleg, că nu-l suportă Iohannis (Klaus Iohannis -n.red) .”, a spus Victor Ponta.

Despre scenariul cu Maia Sandu…

„Unii se gândesc la scenarii. O să fie interesat, dacă la anul președinții vor candida în tandem cu premierul. Eu pe Maia Sandu n-aș vota-o ca președinte. Maia Sandu să vină ca presedinte și Bolojan premier. Deșteaptă treaba să-l pună pe Bolojan în locul lui Gavriliță. Eu sunt singurul care sunt înaintea lui Boc la cei mai buni premieri, sunt un fost.”, a mai spus Victor Ponta în cadrul podcastului.

De asemenea, Victor Ponta a dezvăluit că vrea să candideze cu partidul său, Pro România, la alegerile europarlamentare.

„Cu Pro-România o să candidez la europarlamentare, cred că Corina Crețu merită un loc în PE. E greu cu partide mici. La PSD nu am loc, îl bat la cap pe Ciolacu cu economia, pare că pricepe, dacă o să și poată sau nu, nu știu. Nu baronii locali sunt problema, ar merita sincer, e foarte important echipa pe care o faci, eu cât am fost premier am avut o echipă, asta îi spun lui Simion, nu-mi vine să-l votez de unul singur. Nu mă duc la AUR, m-a întrebat de chestii de guvernare la care eu cred că mă pricep.

Victor Ponta, despre relația cu George Simion

„Dacă ar vrea să-l ajut cu un proiect de guvernare, cu mare drag, ăștia de la USR, bine că se termină cu ei. M-am săturat de ei, am văzut cât de bine e cu ei, bine că s-au dus cu ei.”, a spus Victor Ponta.

Turcia este esențială pentru România

„Rusia a pierdut războiul economic și tehnologic. Ne va costa această realitate, faptul că occidentul va bate Rusia, e greu, pentru că Rusia e mare, va fi de lungă durată. Sunt alte lucruri acum, Balcanii de Vest, Serbia-Kosovo, alegerile din Turcia.

Sunt alegeri pe bune, votează 80% din oameni, cei frumoși și liberi nu-l iubesc pe Erdogan, Turcia este esențială pentru România. Eu cred că lumea s-a schimbat, dacă România ar avea oameni destepti ar aduce o gramada de bani.

Este loc de jucat pe economie, pe celelalte domenii n-ai ce să faci. Pe zona economică este de jucat dar trebuie să ai cu cine. Dacă nu vorbești limba lor n-ai cum.”, a mai spus Victor Ponta, în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube Hai România!

„Cine se decide să fie președinte îl susținem”

În cadrul podcastului, Ionuț Cristache l-a întrebat pe fostul premier, Victor Ponta, dacă ar trebui sau nu să ne așteptăm la o criză în 2024.

„Dacă te uiți pe cifre stăm prost, probabil că în 2024 ne vom împrumuta, cine se decide să fie președinte îl susținem”, a mai spus Victor Ponta în cadrul podcastului.