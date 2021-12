Anamaria Prodan a dezvăluit noi informații despre divorțul ei de Laurențiu Reghecampf. Aceasta a explicat că procesul, anunțat de antrenorul de fotbal al Universității Craiova, va avea loc pe 7 februarie 2022.

„Nu știu dacă a depus actele, eu nu am fost înștiințată”

Anamaria Prodan a explicat că informația respectivă este o noutate pentru ea deoarece, până acum, nu a fost înștiințată că a fost demarat procesul. De asemenea, impresara a spus că, cel mai probabil, divorțul va avea înfățișări în fața magistraților din Ilfov.

„Eu nu am mai primit nimic oficial, nu am găsit nicio notificare oficială despre această dată, cea de 7 februarie 2022. Momentan nu există nimic pe acest subiect, nu știu dacă a depus actele, dar, legal, eu nu am fost înștiințată de așa ceva”, a explicat Anamaria Prodan, potrivit Fanatik.

Anamaria Prodan anticipează că divorțul ei de Laurențiu Reghecampf va fi dificil. Aceasta își dorește, totuși, ca relația lor să nu devină mai complicată decât este acum și să se comporte respectuos amândoi pentru familie, în special că în decembrie sunt marile sărbători creștine, plus ziua ei de naștere.

“Oricum, în anul 2022 intru căsătorită, cred că nu mai divorțăm niciodată, fiecare este cu viața lui, cu casele lui. Dar dacă cineva are iubită, eu trăiesc pentru copiii mei, e altceva. Eu nu am căutat în timpul căsătoriei să îmi fac relații extraconjugale.

Așa mă prinde și Revelionul, căsătorită, fără să mă intereseze relații extraconjugale, pe mine nu mă interesează să mă găsească lumea însărcinată, că dau banii familiei la amanți, eu trăiesc doar pentru copiii mei, așa cum trebuie să facă orice mamă”, a mai declarat aceasta.

„Mă aștept să îmi trimită un mesaj de ziua mea”

Anamaria Prodan deja și-a planificat activitățile pentru Noul An și știe exact ce își dorește în 2022. De asemenea, aceasta a ales deja locația în care își va sărbători aniversarea de 49 de ani.

„Plec în Dubai pentru ziua mea, pe 17 decembrie. Când mă întorc din Dubai, îmi fac ziua cu prietenii din România, nu doar cei din Dubai. De Crăciun stau acasă, că vin fetele și stăm împreună. De Revelion, Rebecca este cea care hotărăște ce facem, ea face planul, probabil mergem la munte.

Mă aștept să îmi trimită un mesaj de ziua mea și Laurențiu. Nu se pune problema că noi ne urâm…”, a declarat Anamaria Prodan.

Dorințele sale pentru Noul An sunt protejarea familiei, mărirea imperiului Prodan pentru viitorul copiilor și sănătate.

„Tot ce îmi doresc este sănătatea. Sănătate multă, să pot să îmi cresc copiii așa cum se cuvine, să pot să fiu mândră de ei.

Iar în noul an intru cu un singur gând în afară de familie: să îmi măresc aria de afaceri, să fac și mai mare imperiul pe care îl voi lăsa copiilor mei să îl ducă mai departe”, a precizat Anamaria Prodan.