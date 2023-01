Anunţ uriaş pentru toţi românii peste 16 ani! Se rescrie complet legea în România: Putem schimba…

Președintele interimar al Senatului a susținut un discurs cu ocazia ședinței comune a comisiilor juridice din Senatul României și Parlamentul Republicii Moldova în care a vorbit despre protocolul de colaborare dintre Ministerul Justiției și Ministerul Educației, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Uniunea Naţională a Barourilor din România.

Acest protocol de colaborare are ca scop educația juridică pentru toate nivelurile de învățământ, începând cu cel primar și până la cel universitar.

”Un proiect ambiţios la care sunt chemaţi să participe reprezentanţii tuturor profesiilor juridice: magistraţi, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, mediatori, practicieni în insolvenţă, consilieri juridici, reprezentanţi ai societăţii civile, cu studii în domeniul juridic… dar am remarcat lipsa Parlamentului din acest protocol … şi cred că putem remedia acest lucru!

Avem mulţi parlamentari cu pregătire în domeniul ştiinţelor juridice şi cred că Parlamentul trebuie să fie parte într-un protocol de acest fel. Ca toate profesiile menţionate anterior. Şi pentru că prietenul meu, avocat, vicepreşedinte al Uniunii Avocaţilor, Daniel Fenechiu, este aici, îi lansez această provocare”, a declarat Alina Gorghiu.

Alina Gorghiu a primit mulți elevi la Palatul Parlamentului

Președintele interimar al Senatului a mai spus că a primit mulți elevi la Palatul Parlamentului, subliniind că a fost o forte mare plăcere să stea să discute cu ei.

”Ca parlamentari cu studii juridice, putem pune şi noi o cărămidă – două … pentru ca tinerii de azi, generaţiile care vin după noi, să aibă o cunoaştere bună a dreptului. Una dintre temele foarte dragi mie despre care tinerii au cerut detalii a fost cea a introducerii votului la 16 ani.

Şi cred că întărirea educaţiei lor juridice este o etapă importantă pentru aceasta! E important să ştie cum funcţionează statul român, care sunt instituţiile cheie, ce e cu Constituţia, cu drepturile şi libertăţile lor”, a argumentat preşedintele interimar al Senatului.

Liberalii vor face toate demersurile pentru a introduce votul de la 16 ani

Anterior, în noiembrie anul trecut, Alina Gorghiu anunța că liberalii vor face toate demersurile pentru a introduce votul de la vârsta de 16 ani.

”Ca tânăr, de la 16 ani ai dreptul să munceşti, dar nu ai voie să şi votezi. Mi se pare totuşi un soi de discriminare la modul că: bun, am 16 ani, am dreptul să muncesc, sunt mai informat ca o persoană, să zic, de 80 de ani, dar eu nu am dreptul să votez. Şi vă întreb: vi se pare normal?

Eu cred că putem schimba asta. Deja un proiect în acest sens a trecut de Senat şi se află la Camera Deputaţilor, doar că acest proiect prevede doar votul la europarlamentare pentru că pentru celălalt tip de alegeri este necesară schimbarea Constituţiei”, a spus atunci Alina Gorghiu.