Cunoscutul actor Florin Zamfirescu a fost recent invitat în podcastul lui Adrian Artene. Acolo, el a dezvăluit aspecte mai puțin cunoscute despre începuturile carierei sale de actor.

De asemenea, în timpul discuției, actorul a subliniat importanța sprijinului oferit de mama sa în această privință.

Actorul a dezvăluit că înainte de a susține examenul de admitere la facultatea de actorie, a ajuns să doarmă în cimitirul Bellu, pe o bancă. El spune că era căutarea visului său.

„Ce m-a îndemnat spre această meserie, în afară de mama, este că am citit o carte de la bibliotecă, scrisă de Ion Manolescu, artistul poporului. Eu am dat admitere la facultate dormind în cimitirul Bellu noaptea, pe băncuța de la mormântul lui Ion Manolescu.

La acea vreme, el nu știa că facultatea de teatru oferea un loc de cazare în cămin pentru cei care susțineau admiterea. Fiind originar din județul Vâlcea și neavând informații despre regulile facultății pe care a ales-o, el a ajuns în această situație neașteptată.

Așa că, neavând un loc de cazare, actorul Florin Zamfirescu s-a orientat către cimitirul Bellu. El a găsit o bancă și a ales să doarmă în fața mormântului actorului Ion Manolescu. Actorul spune că îl aprecia profund.

„În perioada aceea, nu am nimerit căminul. Când se dădea admitere, în anul 1967 când am dat eu, se oferea un pat la un cămin. Eu nu am știut să întreb. Nu am știut. Am rămas în București și m-am întrebat ce mă fac.

M-am dus la cimitirul Bellu și am găsit mormintele actorilor și era Ion Manolescu. Îi știam toate rolurile, tot, tot, tot și avea o băncuță. Era cald, vară, frumos și am dormit pe băncuța aceea”, a mai spus marele actor.