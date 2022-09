Fostul oficial al Rapidului, Florin Manea, intervine în scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Acesta a vorbit despre relația pe care o are cu impresara, dar și despre ce ar fi făcut dacă s-ar fi aflat în postura antrenorului.

Într-un interviu acordat la GSP Live, Florin Mantea, care în prezent este impresar, susține că în trecut, el și Anamaria Prodan erau buni prieteni, însă în ultima perioadă au avut parte de mai multe replici acide.

Acesta precizează că mereu i-a spus impresarei lucruri adevărate, iar aceasta îi răspunde tot timpul. Referitor la o posibilă relație cu impresara, Florin Mantea susține că cei doi au caractere complet diferite, iar dacă ar fi fost în locul lui Dan Alexa, fostul oficial de la Rapid ar fi avut parte de lupte grele cu Anamaria Prodan.

Florin Mantea, despre relația pe care o are cu Anamaria Prodan

„Noi am fost prieteni când eram în America. Ne știm, avem cunoștințe comune. Am fost prieteni. Eu niciodată nu aș jigni-o. Îi spun anumite lucruri care mi se par adevărate. Nu ar avea de ce să mă jignească, oricum îmi răspunde de fiecare dată.

Îmi e dragă. Îmi era mai dragă în America, dar acum s-a răcit relația.

Am fost mai apropiați atunci. Nu am acuzat-o că am avut o relație, am spus că am fost prieteni.(…) Ne omoram dacă ne căsătoream! Nu avem cum, pentru că suntem două caractere… Ne băteam! Și eu nu sunt gentleman ca Dan (n.r Alexa). Dacă mi se întâmpla aia (n.r- referire la pumnul pe care Anamaria i l-a dat lui Alexa), ne băteam pe bune”, a spus Florin Manea la GSP LIVE.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au obținut ordine de protecție

Menționăm faptul că precizările acestuia vin în contextul scandalului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Vineri seară, cei doi soți s-au luat la bătaie cu pumni și picioare, iar șoferul impresarei a filmat totul.

Ulterior, ambii parteneri au ajuns la secția de poliție, un de au fost emise ordine de protecție unul împotriva celuilalt. Menționăm că Anamaria Prodan a mai depus și la începutul anului o plângere la poliție împotriva fostului ei soț, spunând atunci că se simțea amenințată de acesta.