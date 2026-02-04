Spațiile se închiriază pentru o perioadă de 5 ani cu prețul de 4.600 euro +TVA/lună.

Se pot deconta în contul chiriei până la 150.000 euro investiții, cu acordul prealabil al lichidatorului judiciar.

Cei interesati pot sa se adreseze lichidatorului judiciar la tel.0755/132.471, 0232/243.864.

Pentru vizualizare spații contact: 0723/962.776.

S.C. Servicii Energetice Banat S.A.

prin lichidator judiciar

Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L.