Ce spune UDMR

„Noi am avut o poziţie extrem de simplă şi foarte logică. Noi am spus că, după acest referendum, trebuie să se facă revizuirea Constituţiei şi pentru acest lucru este nevoie de un proiect de revizuire a Constituţiei care trebuie făcut de specialişti ca să fie făcut ca lumea. Noi am spus că la prima întrebare răspunsul se cunoaşte, lucrurile sunt simple, la a doua întrebare cu ordonanţele de urgenţă noi considerăm că se poate face un pas mai hotărât şi nu credem că cetăţenii se vor supăra că vom elimina din Constituţie instituţia ordonanţelor de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă rămâne doar pentru cazuri excepţionale, caz de război, calamităţi naturale. Trebuie să redăm funcţia de legiferare Parlamentului, nu Guvernul trebuie să intervină. Se poate legifera rapid, dacă este cazul, dacă există majoritate, voinţă politică, în procedură de urgenţă în Parlament şi dacă redă această funcţie în totalitate Parlamentului sunt convins că într-o perioadă destul de scurtă se poate reda Parlamentului acea credibilitate care lipseşte în acest moment. Noi credem că acest pas curajos, hotărât trebuie făcut dacă revizuim Constituţia în acest an”, a spus Kelemen Hunor, după consultările delegaţiei UDMR cu preşedintele Klaus Iohannis.

El a precizat că ordonanţele simple ar rămâne în Constituţie.

„Deci dacă va exista o iniţiativă pentru revizuirea Constituţiei şi va fi în sensul de a pune în Constituţie ceea ce s-a votat, noi vom susţine, cu această precizare că la ordonanţele de urgenţă ar trebui şi vom susţine eliminarea totală a ordonanţelor de urgenţă. Sigur, ordonanţele simple, pentru perioada vacanţelor parlamentare, pe baza legii de abilitare, rămân în Constituţie, trebuie să fie un instrument la îndemâna Guvernului în perioade când Parlamentul se află în vacanţă, dar ordonanţele de urgenţă ar trebui să dispară de tot”, a explicat Kelemen.

Ce transmite USR

De asemenea, la finalul consultărilor avute de USR cu Iohannis, Dan Barna a spus că va susține parlamentar orice guvern non-PSD, în cazul în care moțiunea de cenzură va trece, dar este de părere că va fi dificil pentru orice guvern care va veni să funcționeze eficient pentru România cu actuala majoritate parlamentară.

„Vom rămâne foarte fermi pe apărarea statului de drept, pe implementarea acestor decizii pe care cetăţenii români şi le doresc urmare a referendumurilor, şi în special a celui de pe 26 mai”, afirmă Barna.

„Vom rămâne foarte fermi pe apărarea statului de drept, pe implementarea acestor decizii pe care cetăţenii români şi le doresc urmare a referendumurilor, şi în special a celui de pe 26 mai. Vom continua să avem aceeaşi poziţie consecventă şi fermă pe respectarea statului de drept şi din această perspectivă sperăm ca legile justiţiei şi codurile să revină la dezbatere în Parlament şi să le aliniem pe ceea ce înseamnă recomandările Comisiei de la Veneţia şi pe ceea ce înseamnă legislaţia penală europeană, în care statul şi cetăţenii sunt respectaţi şi în egală măsură justiţia funcţionează independent, nu este un serviciu de casă al unui lider politic sau altul”, a afirmat Dan Barna.

Anunţul PNL după consultările cu preşedintele

Totodată, liderul PNL Ludovic Orban, a declarat după consultările cu preşedintele Klaus Iohannis, că PNL susţine toate demersurile preşedintelui pentru transpunerea rezultatelor referendumului.

„Voinţa cetăţenilor de la referendum reprezintă lege pentru noi şi PNL susţine toate demersurile preşedintelui pentru a transpune în fapt voinţa exprimată de cetăţeni la acest referendum”, a afirmat Ludovic Orban.

El a transmis că PNL susţine clar şi ideea de refacere a dezbaterii publice pentru a genera o legislaţie europeană în domeniul justiţiei, care să ţină cont de recomandările MCV, ale Comisiei de la Veneţia şi GRECO.

„PNL va susţine toate iniţiativele de revizuire a Constituţiei şi orice alte iniţiative care sunt necesare pentru a transpune voinţa cetăţenilor”, a mai afirmat Orban.

Liderul PNL a menționat că „ar fi o soluţie bună să se ajungă la referendum odată cu alegerile prezidenţiale, pentru că e şi mai bine, şi mai potrivit, şi mai ieftin”.

Consultările s-au încheiat pe ziua de astăzi. Totul se va relua mâine de la ora 11:00, când va ajunge la Cotroceni delegatia PMP, la 12:00 cei de la ALDE, la 13:00 grupul parlamentar nou infiintat al lui Victor Ponta, la 14:00 reprezentantii minoritatilor nationale iar ultimii, de la 15:00, vor intra cei de la PSD.

Te-ar putea interesa și: