Declarațiile recente ale lui Călin Georgescu, candidat cotat cu șanse mari la alegerile prezidențiale, au generat valuri de incertitudine în mediul economic și pe piețele financiare din România. Pierderile semnificative de pe Bursa de Valori București, estimate la peste 11 miliarde de lei, sunt doar unul dintre efectele resimțite de investitori și de populație.

Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că situația afectează direct și economiile românilor, mai ales fondurile de pensii private din Pilonul II, în timp ce creșterea dobânzilor și nesiguranța politicilor economice pun presiune suplimentară asupra întregului sistem financiar.

Potrivit analistului, creșterea indicelui ROBOR reflectă scumpirea împrumuturilor interbancare, ceea ce ar putea conduce la o majorare semnificativă a ratelor pentru români.

În condițiile în care România înregistrează deja cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană, impactul asupra economiei și asupra puterii de cumpărare este semnificativ.

Negrescu a criticat poziția exprimată de Călin Georgescu privind naționalizările și obligativitatea capitalului majoritar românesc, afirmând că astfel de declarații alimentează instabilitatea economică și riscă să ducă la exodul capitalului străin.

Faptul că domnul Georgescu tot revine cu precizări, îşi schimbă declaraţiile, face rectificări, denotă caracterul instabil al percepţiilor domniei sale, iar joaca asta de-a economia l-a dus deja într-o zonă în care credibilitatea sa este pusă sub semnul întrebării. Şi vorbim despre posibilul preşedinte al României”, a explicat economistul.

Economistul a subliniat că declarațiile recente cu „iz revoluționar” legate de economie nu fac decât să afecteze și mai mult credibilitatea României pe plan internațional, într-o perioadă în care țara se confruntă deja cu o imagine economică fragilă.

Potrivit acestuia, continuarea retoricii naționaliste riscă să ducă la pierderea ratingului de investiții al țării, având în vedere dificultățile economice cu care se confruntă România, inclusiv cel mai mare deficit bugetar din istorie și împrumuturi record. De asemenea, el a subliniat că măsurile economice adoptate pe fond electoral, cum ar fi creșterea salariilor și pensiilor, sunt nesustenabile și au contribuit la creșterea cheltuielilor inutile.

El a comparat această perioadă cu o situație similară din „Ferma Animalelor” a lui Orwell, avertizând că România ar putea ajunge într-o situație extremă în care FMI să fie nevoit să intervină.

„O continuare a acestui iureş naţionalist economic riscă să ducă la pierderea ratingului, mai ales că situaţia economică a României este una extrem de dificilă – avem cel mai mare deficit bugetar din istorie – aproape 40 de miliarde de euro, am împrumutat în acest an 50 de miliarde de euro, cel mai mare contractat vreodată şi am dus datoria publică la aproape 900 miliarde de lei – un alt nivel istoric.

În plus, pe fond electoral, am luat o mulţime de măsuri fără bază economică, de la creşterea salariilor şi a pensiilor la cheltuieli fără noimă pe zona bunurilor şi serviciilor.

Altfel spus, imaginea României atârnă de un fir de aţă, iar perspectivele sunt tot mai îngrijorătoare, dovadă că Mininsterul Finanţelor abia dacă mai reuşeşte să se împrumute – vineri a luat 500 milioane de la bănci la cea mai mare dobândă din UE, de 7,21%.

Trăim, parcă, un capitol din ,,Ferma Animalelor’’, a lui Orwell, iar această utopie economică pe care ne-o propune scena politică riscă să ne ducă într-o situaţie extremă în care FMI să ne asigure ,,colacul de salvare’’ financiar”, a spus Negrescu.