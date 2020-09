Deși ne aflăm încă în plină criză economică, România se descurcă bine în legătură cu depăirea acestui aspect.

Premierul Ludovic Orban vine și el cu o serie de vești bune în ceea ce privește criza economică și a legile adoptate în Parlament care implică cheltuieli bugetare suplimentare.

Totodată, acesta a subliniat faptul că Guvernul pe care îl conduce nu își dorește să mărească taxele și impozitele, nici după pandemie, iar în timpul acesteia, prețurile au scăzut semnificativ

„Nu am majorat nicio taxa si niciun impozit. Am eliminat supraaciza pe combustibil, motiv pentru care a scazut pretul la pompa la benzina si motorina. Am liberalizat piata gazului, a scazut pretul la gaz.

Nu ne dorim cresterea niciunei taxe si a niciunui impozit. Ca atare pilonul nostru de dezvoltare e o crestere bazata pe investitii”, a declarat Ludovic Orban.

Ce spune Florin Cîțu

Florin Cîţu, a negat și el astăzi faptul că Guvernul PNL ar urma să taie salariile bugetarilor şi pensiile şi a precizat că o guvernare liberală înseamnă taxe mai mici şi mai puţine pe care trebuie să le plătească toată lumea.

„Faptele vorbesc pentru noi. Guvernul socialist a introdus supra-taxarea contractelor part-time, am eliminat-o noi. A introdus TVA defalcat, am eliminat noi. A introdus supra-acciza la carburant, am eliminat noi. A introdus OUG 114, care a fost un armaghedon pentru sectorul privat, a distrus sectoare întregi din economie, am eliminat noi. Asta este direcţia în care mergem noi. Anul acesta, deşi ştim că este un an dificil, resursele sunt limitate, a început o criză – cea mai mare criză din ultima sută de ani – am reuşit să creştem punctul de pensie cu cea mai mare valoare.

Au crescut şi alocaţiile pentru copii cu 20% chiar dacă acest proiect a trecut de Parlament fără sursă de finanţare. O guvernare liberală înseamnă taxe mai mici, puţine, şi le plăteşte toată lumea, fără discriminări”, a declarat Florin Cîţu.