Tom Parker Bowles, fiul reginei Camilla și, totodată, fiul vitreg al Regelui Charles al III-lea, a oferit noi detalii despre modul în care decurge tratamentul împotriva cancerului al monarhului britanic. Potrivit spuselor sale, Majestatea Sa are parte de „cel mai bun tratament”. Chiar dacă știe că tatăl său vitreg este un bărbat puternic, tot îi este imposibil să nu-și faci griji pentru el.

„Cancerul este într-adevăr un nenorocit. Regele primește cel mai bun tratament. Este un om grozav și un bărbat puternic și trebuie doar să meargă mai departe. Sigur, oricine are pe cineva drag care suferă de cancer se îngrijorează”, a spus el, marți, în cadrul unui interviu acordat pentru British Vogue, unde și-a prezentat viitoarea carte de bucate: „Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III”.