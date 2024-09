Decesul actriței britanice Maggie Smith, dublă laureată a Premiilor Oscar și cunoscută pentru rolul său îndrăgit din seria „Harry Potter”, a stârnit un val de emoție profundă în Marea Britanie. De la Regele Charles până la actori celebri și fani, toți și-au exprimat cu căldură amintirile și omagiile pentru talentata actriță.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Regele Charles a adus un omagiu regretatei actrițe Dame Maggie Smith, lăudând „căldura și spiritul” acesteia și subliniind că Marea Britanie a pierdut, odată cu decesul ei din 27 septembrie, o adevărată „comoară națională”. Mesajul său a fost însoțit de o fotografie în care apar împreună la Premiile „Pride of Britain”, desfășurate la Londra în octombrie 2016, conform The Independent.

Premierul britanic Keir Starmer a adus, la rândul său, un omagiu celebrei actrițe, care a decedat joi la vârsta de 89 de ani, reiterând ideea de „comoară națională” folosită de monarhul Marii Britanii.

Dame Maggie Smith introduced us to new worlds with the countless stories she acted over her long career.

She was beloved by so many for her great talent, becoming a true national treasure whose work will be cherished for generations to come.

Our thoughts are with her family and…

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 27, 2024