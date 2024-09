Într-o actualizare recentă, Curtea a anunțat că Prințesa de Wales își reia activitățile. O circulară detaliază prezența sa la o reuniune organizată de Fundația Regala Prințul și Prințesa de Wales. Evenimentul a avut loc la Castelul Windsor și a fost dedicat copilăriei timpurii.

Întoarcerea lui Kate Middleton după tratament

La 9 septembrie, Kate Middleton a anunțat printr-o înregistrare video pe rețelele de socializare că a finalizat tratamentul de chimioterapie. Cu toate acestea, ea a subliniat că procesul de recuperare va fi îndelungat.

„Deşi chimioterapia s-a încheiat, drumul către recuperare şi sănătate deplină este unul lung şi trebuie să continui să iau fiecare zi aşa cum vine. Cu toate acestea, aştept cu nerăbdare să mă întorc la muncă şi să mai iau câteva angajamente publice în lunile următoare, atunci când voi putea”, a declarat ea.

Prințesa a menționat că așteaptă cu nerăbdare să revină la muncă și să își asume noi angajamente publice în lunile următoare, când va fi complet pregătită. Totuși, nu a oferit detalii precise despre data exactă a întoarcerii sale.

„Prinţesa de Wales, co-sponsor al Fundaţiei Regale Prinţul şi Prinţesa de Wales, a organizat în această după-amiază la Castelul Windsor o reuniune privind copilăria timpurie”, detaliază nota publicată marţi.

Implicarea în cauze sociale

Kate Middleton își reia activitățile în sprijinul unei cauze foarte dragi ei: copilăria timpurie. În mai, Fundația Princess of Wales’ Early Years a publicat un raport. Un purtător de cuvânt al Kensington a subliniat contribuția importantă a prințesei. În februarie 2023, Kate a lansat programul Shaping us. Acest program are un cont Instagram dedicat pentru a evidenția importanța dezvoltării copiilor. Programul se concentrează pe perioada de la sarcină până la vârsta de cinci ani. Această perioadă este crucială pentru formarea viitorului lor.

Absenta prințesei a fost notabilă din decembrie 2023. În ianuarie 2024, Kate a suferit o intervenție chirurgicală. În martie, a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer. A început chimioterapia preventivă și a făcut publică vestea. Acum, Kate Middleton se pregătește să revină activ în sprijinul cauzelor importante pentru ea.

O revenire așteptată cu nerăbdare

Recuperarea prințesei este un simbol de speranță pentru mulți. Kate Middleton a demonstrat determinare și reziliență în fața provocărilor personale. Pe măsură ce se întoarce la activitățile sale oficiale, publicul așteaptă cu interes impactul angajamentelor sale. În special, domeniul educației timpurii rămâne o prioritate pentru ea.

Revenirea sa marchează un moment important pentru Fundația Princess of Wales’ Early Years. Kate a fost o forță motrice în această inițiativă. Implicarea ei continuă este esențială pentru avansarea proiectelor destinate sprijinirii copiilor și familiilor. Publicul și susținătorii așteaptă cu nerăbdare să vadă contribuția sa continuă în promovarea politicilor pentru îmbunătățirea vieților celor mici.