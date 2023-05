În procesul de dopaj, Simona Halep este reprezentată de firma de avocatură a lui Howard Jacobs. Tot el a apărat-o și pe Maria Sharapova în anul 2016, când a fost depistată pozitiv pentru Meldonium.

Sumele cheltuite de sportivă pe avocați nu au fost făcute publice, însă potrivit estimărilor, românca ar fi scos din buzunar aproximativ 100.000 de dolari, aceeași sumă cheltuită și de boxerul Amir Khan. La fel ca în cazul Simonei Halep, britanicului i-a fost găsită în organism o cantitate mică dintr-o substanță interzisă, iar acesta a încercat să demonstreze că s-a contaminat.

Potrivit jurnalistului britanic Nick Butler, care a documentat mai multe cazuri de dopaj, mulți avocați au făcut mulți bani pe urma cazului sportivei. „Concluzia este că mulți avocați au făcut mulți bani aici”, a scris el pe Twitter.

Așadar, amânarea procesului înseamnă cheltuieli suplimentare pentru Simona Halep. Dacă își demonstrează nevinovăția, aceasta ar putea cere despăgubiri organismelor de conducere a tenisului.

Decent analysis of latest state of the Simona Halep doping case. Main takeaway here is that a lot of lawyers are making a lot of money… https://t.co/5zNJhyjGrm

— Nick Butler (@NickJMButler) April 28, 2023