ITIA, detalii oficiale de ultimă oră despre procesul Simonei Halep

Federaţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) vine cu precizari după interviul Simonei Halep.

ITIA a făcut referire şi la data audierii, vehiculată deja în presă ca fiind stabilită.

„Procesul implică o comunicare masivă între ITIA şi Simona Halep. Data audierii este decisă de tribunalul independent, nu de ITIA.

Suntem supuşi Codului Mondial Anti-doping, astfel că procesul trebuie să se desfăşoare într-un mod corect. Ştim că Simona Halep a menţionat Federaţia Internaţională de Tenis în interviu.

Pentru o mai bună claritate, procesul este condus de ITIA, iar decizia finală va fi luată de un tribunal independent care va lua în considerare dovezile prezentate de ambele părţi înainte de decizia finală”, se arată în răspunsul ITIA transmis Antena 3 CNN.

Simona Halep: A fost un șoc. Nu am știut cum să gestionez situația

Într-un interviu în exclusivitate pentru Tennis Majors, publicat joia trecută, Simona Halep și-a exprimat pentru prima dată după suspendarea pentru dopaj frustrarea față de amânarea audierii ei în legătură cu testul antidoping picat.

Simona Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, după ce s-a anunțat că a fost depistată pozitiv la substanța interzisă roxadustat. În primul interviu acordat după suspendare, dubla campioană de Grand Slam și fostă numărul 1 mondial spune că are dovezi care îi demonstrează nevinovăția, dar că până acum i s-a refuzat dreptul de a fi audiată de o instanță independentă. Ea speră ca audierea sa să aibă loc la sfârșitul lunii mai.

,,Am vrut să păstrez tăcerea până când cazul va fi rezolvat. Nu am vrut să ies și să vorbesc pentru că a fost foarte emoționant. Și, de fapt, așa cum am spus, nu am putut să mă descurc foarte bine. Dar acum simt nevoia să vorbesc cu voce tare cu susținătorii mei, cu fanii mei și cu publicul, pentru că sunt sigură că ei chiar vor să știe de ce durează atât de mult și chiar am simțit nevoia să fac asta. De aceea mă aflu astăzi aici”, declara Simona.

Tenismena a precizat că a fost un șoc total atunci când a auzit despre acea substanță. Nici măcar nu auzise de ea.

,,A fost un șoc. Nu am știut cum să gestionez situația. Nu știam ce este Roxadustat. Nu mai auzisem niciodată de el. Am intrat puțin pe internet ca să aflu câte ceva despre el. Am înțeles că este o substanță interzisă.

Întotdeauna am fost atentă să verific toate componentele din suplimentele (pe care le iau) pentru a mă asigura că totul este autorizat. La început nu am avut nicio idee despre proveniența acestei substanțe. Și atunci am vrut doar să le cer experților (pe care i-a angajat – n.r.) să-mi explice cum s-a întâmplat și de unde provine.

După cum am spus, nu auzisem niciodată despre ea, așa că nu știam cum aș putea să o iau și, de fapt, cum ar putea fi în urina mea. După multă muncă, au descoperit că a existat o contaminare, o contaminare cu un supliment, și de aceea cantitatea era atât de mică în corpul meu.

O contaminare este atunci când cineva ia un supliment autorizat, dar compania care îl vinde face o greșeală și există o cantitate foarte mică de substanță care nu ar trebui să se afle acolo. Experții au lucrat mult pentru a găsi motivul acestei contaminări și au descoperit că suplimentul era contaminat cu o cantitate foarte mică de substanță”, a precizat Halep.