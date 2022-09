În cadrul evenimentului de celebrare, Mihai Gâdea și Rani Raad, președinte CNN Worldwide Commercial, au semnat acordul de parteneriat. Începând de mâine, 27 septembrie, postul de televiziune va deveni în mod oficial Antena 3 CNN.

Mesajul lui Rani Raad s-a axat pe războiul dezinformării, în contextul invaziei militare din Ucraina

Rani Raad a reiterat poziția României față de războiul de la graniță și a subliniat rolul informării corecte în contextul invaziei ruse din Ucraina.

„Împreună intrăm într-o nouă epocă a difuzării de știri în România. Lumea se uită cu îngrijorare din ce în ce mai mare către această regiune, pentru că alături de țara dumneavoastră, în Ucraina, continuă războiul.

Săptămâna trecută, la Adunarea Generală a ONU, am văzut cum liderii mondiali sunt îngrijorați pe măsură ce acest conflict se apropie de iarnă, iar numărul de morți crește din ce în ce mai mult. Ceea ce este îngrozitor. Tragedia morții este lucrul cel mai de speriat din acest război. Dar nu este singurul. Există și un război al informațiilor. Poate că ar trebui să spun războiul dezinformării.

Vă urez mult noroc pentru lansarea de mâine, dar nu aveți nevoie, pentru că determinarea, angajamentul, munca din greu și amabilitatea dumneavoastră au făcut ca această rețea să fie o rețea de succes”, a afirmat Rani Raad, președintele CNN Worldwide Commercial.

Mihai Gâdea: 26 septembrie intră în istorie odată cu parafarea celui mai important parteneriat media

„Pentru industria TV, a cărui spirit întreprinzător a generat acest uriaș pas în comunicații și pentru această echipă fantastică de jurnaliști al căror angajament total față de această companie ne-au adus astăzi împreună aici dedicăm acest canal de știri României. Am folosit și l-am parafrazat pe Ted Turner, care lansa CNN în 1 iunie 1980 folosind exact aceste cuvinte, cu mici diferențe. Sunt la fel de potrivite și la fel de actuale și astăzi.

Data de astăzi 26 septembrie intră în istoria presei din România, odată cu parafarea celui mai important parteneriat din media semnat vreodată în țara noastră, cel dintre liderul global de știri CNN și Antena 3, cel mai important post de știri din România”, a spus Mihai Gâdea, directorului postului de televiziune Antena 3.

Mircea Badea: Lumea sigur că s-a schimbat și colțul nostru de lume s-a schimbat

La evenimentul de luni seara a fost prezent și jurnalistul Antenei 3, Mircea Badea. Acesta a precizat că demersurile jurnalistice ale postului de televiziune s-au transformat uneori în bătălii.

„Antena 3 își face patul în fiecare dimineață din anul 2005. Lumea sigur că s-a schimbat și colțul nostru de lume s-a schimbat. L-am asistat, l-a mărturisit, l-am povestit, l-am arătat, l-am dezvăluit. Am și participat uneori la această schimbare. Am făcut tot ce se putea presupune că trebuie să facem în locul nostru.

Am filmat, am dus oamenilor știrile, le-am comentat, le-am analizat, dar mai presus de atât, am pus la îndoială. Am pus la îndoială narativele unor centre de putere care vroiau să impună ca și cum asta li s-ar fi cuvenit să-și impună propria realitate. Și noi am pus-o la îndoială.

„Din acest motiv, am fost o lungă perioadă chiar singurii care am făcut asta. Din acest motiv, demersurile noastre jurnalistice, firești s-au transformat chiar în bătălii. Nu din cauza noastră, dar care ne-au privit, s-au transformat în bătălii. Pe unele le-am câștigat, pe unele le-am pierdut. Iar bătăliile pe care le-am pierdut despre ele noi am știut din prima că nu se pot câștiga., a declarat Mircea Badea.